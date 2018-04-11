Göç İdaresi personel alımı iş talep formu nasıl doldurulur? 335 kişi alınacak
Göç İdaresi personel alımı başvurusu için süreç devam ediyor. Toplam 335 kişiyi istihdam edecek olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, başvurular hakkında detayları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden yayımladı. Büro memuru, sosyal çalışmacı ve kameraman alanlarında istihdam gerçekleştirecek olan Göç İdaresi, iş talep formu aracılığıyla başvuruları almaya başladı. Peki, Göç İdaresi başvuru formu nasıl doldurulur? İşte,başvuruya dair o bilgiler
Toplam 335 personel alımı başvurusu ile bünyesindeki sayıyı arttırmaya hazırlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, personel alımı hakkındaki ilana müracaatları almaya devam ediyor. Peki, 335 kişinin istihdam edileceği ve toplamda 318 büro memuru, 1 kameraman ve 16 sosyal pozisyonun doldurulacağı Göç İdaresi iş talep formu nasıl doldurulur? İşte, detaylı bilgiler
GÖÇ İDARESİ İŞ TALEP FORMU NASIL DOLDURULUR?
Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
İŞ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav komisyonları, Giriş (Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir.
Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.
HANGİ İLE KAÇ KİŞİ ALINACAĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur. Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur. Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
SÖZLÜ SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
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