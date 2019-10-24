Göbeklitepe’yi gezdiriyor

ARTTIRILMIŞ gerçeklik (AR) gelecekte fark yaratacaklar yeniliklerin başında. Startup’lar hem yurtdışında hem Türkiye’de arttırılmış gerçeklik teknolojisi çalışmalarını sürdürüyor. HoloNext de bunlardan biri. Güven Çelikkaya ve Ömer Faruk Özdemir tarafından 2018’de hayata geçirilen HoloNext, online olarak satış yapan firmaların sahip oldukları ürünleri müşterilerine gerçek mekânlar üzerinden sanal ve 3 boyutlu şekilde gösterip satışlarını arttırabilecekleri bir yazılım servisi sunuyor. Örnek projelerinden biri de Göbeklitepe.

Çelikkaya, geliştirdikleri çözümü şu şekilde anlattı: “Kullanıcılar, internet üzerinden satın almak istedikleri ürünleri yakından incelemek istiyor. Genellikle mağazaya gidiliyor, inceleniyor ve sonra satın alınıyor. Biz de bunu o anda gerçekleştiriyoruz. Arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle satın alınmak istenilen ürün o anda sanal olarak yanınıza geliyor. Detaylarını, boyutunu veya nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Hem firmaların satışların arttırıyor hem de müşterilerin iade oranlarını düşürüyoruz.”

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi yazılımlarının 2023 yılına kadar yaratacağı hacmin 75 milyar dolar olmasını beklediğini ifade eden Çelikkaya, “Geliştirdiğimiz HoloNext AR Viewer servisi ile firmalar çok kolay şekilde ürünlerini müşterilerine AR modunda satışını gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda yeni eklediğimiz animasyon aracı ile de firmalar kendi ürünlerinin kullanım kılavuzlarını yine artırılmış gerçeklik modunda gösterebilecekler. Bu şekilde müşteriler basılı ürün kullanım kılavuzları yerine sanal ve 3 boyutlu kullanım animasyonlarını, bulundukları mekânda ve ürünleri üzerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde adım adım görebilecekler” diye konuştu.

BÜYÜK İLGİ VAR

Çelikkaya, “HoloNext Ar Viewer servisi henüz çok yeni olmasına rağmen kısa zamanda Türkiye’nin önde gelen bazı sanayi kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara başladık. Özellikle HoloNext yurtdışına ihracat yapan firmalar tarafından oldukça ilgi görüyor.Çalıştığımız firmalar arasında beyaz eşya üreticileri, mobilya firmaları ve makine ihracatçıları gibi farklı birçok sektör bulunuyor. Ayrıca inşaat firmaları da HoloNext servisini talep ediyor” dedi.

SAN FRANCİSCO’YA GİDİYOR



İŞ Bankası ana destekçisi olduğu Workup programında yer aldıklarını anlatan Çelikkaya, “Öncelikli olarak sunduğu mentor ağı sayesinde ürünün gelişme aşamasında bizim çok sayıda alanında uzman kişi ile görüşmemizi sağladı. Bu sayede hem karşılaşabileceğimiz problemleri önceden görebilme şansını yakaladık hem de ürünü geliştirme aşamasında müşteri odaklı bakış açısı elde etme şansını elde ettik. Ayrıca Workup diğer programlardan farklı olarak Startup kardeşliğine sahip bir yapı. Tüm girişimler birbirlerine hem teknik hem de müşteri tarafında çok sıkı şekilde destek olmaktalar. Tüm bunların dışında Workup ile birlikte bu ay sonunda HoloNext ekibi olarak San Francisco’ya gidip, oradaki müşteri ve yatırımcılar ile görüşeceğiz. Bu bile başlı başına Workup’ın bize kattığı değerin büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

ANLAMLI VERİLER

ÇAĞIMIZIN en önemli değeri veri ve verilerin de kaynağı nesnelerin interneti (IoT) cihazları. Buradan gelen verileri görselleştirip anlamlandırmak için ‘Qubitro’, adındaki startup harekete geçti. Qubitro, yaklaşık 1 yıl önce Beray Benteşen ve Murat Göncü tarafından kuruldu. Benteşen, startup’ı şu şekilde anlattı: “IoT cihazlarından toplanan verilerin görselleştirip anlamlandırılabildiği bir IoT platform. Qubitro ile verilerin görselleştirilmesi, istenilen durumlarda kişiler veya cihazlar ile haberleşmesi gibi IoT projelerinde istenilen çözümlerin tamamı, herhangi bir altyapı kurulumu yapmadan ve teknik ekip gerektirmeden tek bir arayüzde hayata geçirilebiliyor.”

Bu alanda çalışan startup’lardan farklarına değinen Benteşen, “İhtiyaç duyulan özellikler tek bir platformda, son kullanıcı odaklı geliştirilen bir arayüzde sunuluyor. Altyapı tarafımızca yönetildiğinden pahalı ve uzun süren geliştirme süreci yerine her projenin ihtiyacına göre ölçeklenebilen uygun fiyatlı bir çözüm olarak konumlanıyoruz. En önemli farklarımızdan bir diğeri ise platformun hem bulut hem de lokal tabanlı çalışabilmemiz” dedi.

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup programında yer aldıklarını ifade eden Benteşen, “Teknoloji dışındaki ihtiyaçları ve sorunları hızlı bir şekilde çözüp, potansiyel müşteri ve partnerliklere kolaylıkla ulaşılabiliyoruz” diye konuştu.