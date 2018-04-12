Birçoğu lisanssız! Ölümcül boşluk

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği yetki ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2013 yılından beri işletmelere Hobi Karting Lisansı veriyor. TOSFED lisansından sonra, işletmelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne giderek kayıt ve açılış müracaatında bulunmaları gerekiyor. Bu lisans, yeni açılan ve çalışmaya devam eden pistlerin güvenlik ve yeterlilik bakımından şartları yerine getirilmesinden sonra veriliyor. TOSFED, aynı zamanda pistlerde kendi eğittikleri lisans sorumlusu olmasını istiyor. Hem pistin hem de sorumlunun lisansları her yıl denetlenerek yeniliyor. Ancak belediyeler ‘iş yeri’ olarak açılan Go-Kart pistlerine ilişkin TOSFED lisansı aramıyor. Sarıyer’deki ölümcül kazanın yaşandığı pist de belediyeden ruhsatlı ama TOSFED’den lisansız.

LİSANSSIZ PİST İLLEGAL

TOSFED Genel Sekreteri Pelin Tanca, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bizden hobi karting lisansı ve eğitimi almadan, bizim güvenlik kontrolümüzden geçmeden o mekanın hobi karting pisti olarak işletilmesi illegal” dedi. “Belediyeden işletme ruhsatı almakla hobi karting pisti açılamaz” diyen Tanca, Türkiye genelinde TOSFED lisanslı 130 faal pist olduğunu söyledi. İstanbul’da ise 21 lisanslı, 4 tane lisans verilme aşamasında olan pist var. TOSFED’in kayıtlarına göre, kazanın yaşandığı Sarıyer İstinye’deki pist 2014 yılında kapanmadan önce lisanslıydı. Geçen yıl bir başkasına devredilen tesis, TOSFED’den lisans almadı.

ZORUNLULUK AMA YASAL BOŞLUK VAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre TOSFED lisansı “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin Geçici 3’üncü maddesine göre Federasyonlar tarafından hazırlanan talimat.” TOSFED lisansının bir zorunluluk olduğunu aktaran yetkililer, lisans sonrasında TOSFED’in denetimleri ve yapılan işlemlerle ile bunun bağlayıcılık kazandığı bilgisini verdi. Ancak yetkililer, bununla ilgili bir yasal boşluk bulunduğunu da ifade etti: “Belediyeler kendi mevzuatları doğrultusunda ruhsat vermektedir. Burada bir yasal boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk, öncelikli olarak Belediyelerin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını ilgili federasyon ve il müdürlüğü görüşü almadan vermesidir. Konuyla ilgili düzenleme çalışmaları devam etmektedir.”

‘GO-KARTLA İLGİLİ BOŞLUK VAR’

Sarıyer Belediyesi Basın Koordinatörü Önder Kömür, kazanın yaşandığı pistin belediyeden işletme ruhsatı, itfaiyeden yangın raporu ve Makine Mühendisleri Odasından araçlara ilişkin denetimlerinin olduğu bilgisini verdi. “Go-kart ruhsatı diye bir şey yok” diyen Kömür, Go-kartın eğlence mi yoksa spor mu olduğunun bile tanımlanmadığını, bu nedenle işletmeye ‘umuma açık işletme’ ruhsatı verildiğini söyledi. Belediyenin işletmeye ruhsat vermesinde engel olmadığını aktaran Kömür, TOSFED lisansının belediyenin ruhsat vermesinde aranan bir zorunluk olmadığını aktardı. “Bunun bir mevzuata bağlanması lazım... Mevzuatta denmeli ki belediyelerde Go-kartla ilgili bundan sonra lisans verilirken şunlara bakılır ve Go-kart ruhsatı verilir. Böyle bir yönetmelik olmadığı zaman o bir bağlayıcılık oluşturmuyor” dedi. Go-kart işletmelerinin kuruluş aşamasında aranan kriterlerden, açıldıktan sonra denetimlerini yapacak kuruma kadar hepsinin belirlenerek bir yönetmelikle resmiyet kazanması gerektiğini söyleyen Kömür, “Go-Kartla ilgili büyük bir boşluk var” dedi.

BELEDİYE TOSFED LİSANSINI KENDİ ÖĞRENİP, İSTEMİŞ

Avcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden Hürriyet’e yapılan açıklamada, Avcılar’daki tek Go-kart pistinin “Oyun Salonu/Go-kart” olarak tanımlandığı ve ruhsatının her yıl TOSFED’in lisansını yeniledikçe uzatıldığı söylendi. Yetkililer, TOSFED’in lisans uygulaması hakkında kendilerine herhangi bir bilgi gelmemesine rağmen yaptıkları araştırma sonrasında almaya karar verdiklerini aktardı. Başvuruda, iş yeri sahibinden, itfaiye ve emniyetten alınan izinlerin yanı sıra TOSFED’in de lisansı istedi.

LİSANSLININ İKİ KATI LİSANSSIZ OLABİLİR

Yol ve Sürüş Güvenliği Akademisi Autodrom’un Kurucusu ve İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, 2013 yılında Sakarya’da yaşanan Go-kart kazasında 23 yaşındaki üniversiteli Tuğba Erdoğan’ın hayatını kaybetmesinden sonra TOSFED’in bu lisans çalışmasını yaptığını aktardı. TOSFED’in lisans verdirdiği tesislerin, iki misli kadarı da lisanssız tesis olabileceğini söyledi. Genim’e göre her tesisin lisanslı olması gerekiyor. Ancak sadece lisans ve ruhsat, kazaların önlenmesinde yeterli değil diyen Genim, işletmeciler kadar, aracı kullanacakların da dikkatli olması gerektiğini aktardı. “Bele doğru uzamış saç, fular, eşarp, atkı ya da üzerine giydiği bir poların ipi dahi sorun yaratabiliyor... Neticesinde, burada 6-7 beygir gücünde bir araç var. Fular, aksa veya zincire dolandığı zaman kullanan kişinin kendini kurtarması çok mümkün olmuyor. İşletmeci de o an pistte olan araçları izlemiyorsa o kişi boğularak ölebilir.”