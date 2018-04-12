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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Kardelen KOLDAŞ
12.04.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Birçoğu lisanssız! Ölümcül boşluk

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Birçoğu lisanssız! Ölümcül boşluk

Türkiye’de resmi Go-Kart pisti açmak isteyenlerin TOSFED’den lisans alması gerekiyor. Bu pistler düzenli olarak denetleniyor. Ancak Sarıyer’deki kazanın yaşandığı pist gibi büyük çoğunluğu lisansız olarak çalıştırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği yetki ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2013 yılından beri işletmelere Hobi Karting Lisansı veriyor. TOSFED lisansından sonra, işletmelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne giderek kayıt ve açılış müracaatında bulunmaları gerekiyor. Bu lisans, yeni açılan ve çalışmaya devam eden pistlerin güvenlik ve yeterlilik bakımından şartları yerine getirilmesinden sonra veriliyor. TOSFED, aynı zamanda pistlerde kendi eğittikleri lisans sorumlusu olmasını istiyor. Hem pistin hem de sorumlunun lisansları her yıl denetlenerek yeniliyor. Ancak belediyeler ‘iş yeri’ olarak açılan Go-Kart pistlerine ilişkin TOSFED lisansı aramıyor. Sarıyer’deki ölümcül kazanın yaşandığı pist de belediyeden ruhsatlı ama TOSFED’den lisansız.

Go-Kart faciası
Go-Kart faciası

LİSANSSIZ PİST İLLEGAL

TOSFED Genel Sekreteri Pelin Tanca, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bizden hobi karting lisansı ve eğitimi almadan, bizim güvenlik kontrolümüzden geçmeden o mekanın hobi karting pisti olarak işletilmesi illegal” dedi. “Belediyeden işletme ruhsatı almakla hobi karting pisti açılamaz” diyen Tanca, Türkiye genelinde TOSFED lisanslı 130 faal pist olduğunu söyledi. İstanbul’da ise 21 lisanslı, 4 tane lisans verilme aşamasında olan pist var. TOSFED’in kayıtlarına göre, kazanın yaşandığı Sarıyer İstinye’deki pist 2014 yılında kapanmadan önce lisanslıydı. Geçen yıl bir başkasına devredilen tesis, TOSFED’den lisans almadı.

Go-Kart pistindeki feci kazada yaralanmıştı... İyi haber geldi
Go-Kart pistindeki feci kazada yaralanmıştı... İyi haber geldi

ZORUNLULUK AMA YASAL BOŞLUK VAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre TOSFED lisansı “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin Geçici 3’üncü maddesine göre Federasyonlar tarafından hazırlanan talimat.” TOSFED lisansının bir zorunluluk olduğunu aktaran yetkililer, lisans sonrasında TOSFED’in denetimleri ve yapılan işlemlerle ile bunun bağlayıcılık kazandığı bilgisini verdi. Ancak yetkililer, bununla ilgili bir yasal boşluk bulunduğunu da ifade etti: “Belediyeler kendi mevzuatları doğrultusunda ruhsat vermektedir. Burada bir yasal boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk, öncelikli olarak Belediyelerin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını ilgili federasyon ve il müdürlüğü görüşü almadan vermesidir. Konuyla ilgili düzenleme çalışmaları devam etmektedir.”

Go-Kartçı uyarmış ama bindirmiş
'Go-Kart'çı uyarmış ama bindirmiş

‘GO-KARTLA İLGİLİ BOŞLUK VAR’

Sarıyer Belediyesi Basın Koordinatörü Önder Kömür, kazanın yaşandığı pistin belediyeden işletme ruhsatı, itfaiyeden yangın raporu ve Makine Mühendisleri Odasından araçlara ilişkin denetimlerinin olduğu bilgisini verdi. “Go-kart ruhsatı diye bir şey yok” diyen Kömür, Go-kartın eğlence mi yoksa spor mu olduğunun bile tanımlanmadığını, bu nedenle işletmeye ‘umuma açık işletme’ ruhsatı verildiğini söyledi. Belediyenin işletmeye ruhsat vermesinde engel olmadığını aktaran Kömür, TOSFED lisansının belediyenin ruhsat vermesinde aranan bir zorunluk olmadığını aktardı. “Bunun bir mevzuata bağlanması lazım... Mevzuatta denmeli ki belediyelerde Go-kartla ilgili bundan sonra lisans verilirken şunlara bakılır ve Go-kart ruhsatı verilir. Böyle bir yönetmelik olmadığı zaman o bir bağlayıcılık oluşturmuyor” dedi. Go-kart işletmelerinin kuruluş aşamasında aranan kriterlerden, açıldıktan sonra denetimlerini yapacak kuruma kadar hepsinin belirlenerek bir yönetmelikle resmiyet kazanması gerektiğini söyleyen Kömür, “Go-Kartla ilgili büyük bir boşluk var” dedi.

Birçoğu lisanssız Ölümcül boşluk

BELEDİYE TOSFED LİSANSINI KENDİ ÖĞRENİP, İSTEMİŞ

Avcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden Hürriyet’e yapılan açıklamada, Avcılar’daki tek Go-kart pistinin “Oyun Salonu/Go-kart” olarak tanımlandığı ve ruhsatının her yıl TOSFED’in lisansını yeniledikçe uzatıldığı söylendi. Yetkililer, TOSFED’in lisans uygulaması hakkında kendilerine herhangi bir bilgi gelmemesine rağmen yaptıkları araştırma sonrasında almaya karar verdiklerini aktardı. Başvuruda, iş yeri sahibinden, itfaiye ve emniyetten alınan izinlerin yanı sıra TOSFED’in de lisansı istedi.

LİSANSLININ İKİ KATI LİSANSSIZ OLABİLİR

Yol ve Sürüş Güvenliği Akademisi Autodrom’un Kurucusu ve İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, 2013 yılında Sakarya’da yaşanan Go-kart kazasında 23 yaşındaki üniversiteli Tuğba Erdoğan’ın hayatını kaybetmesinden sonra TOSFED’in bu lisans çalışmasını yaptığını aktardı. TOSFED’in lisans verdirdiği tesislerin, iki misli kadarı da lisanssız tesis olabileceğini söyledi. Genim’e göre her tesisin lisanslı olması gerekiyor. Ancak sadece lisans ve ruhsat, kazaların önlenmesinde yeterli değil diyen Genim, işletmeciler kadar, aracı kullanacakların da dikkatli olması gerektiğini aktardı. “Bele doğru uzamış saç, fular, eşarp, atkı ya da üzerine giydiği bir poların ipi dahi sorun yaratabiliyor... Neticesinde, burada 6-7 beygir gücünde bir araç var. Fular, aksa veya zincire dolandığı zaman kullanan kişinin kendini kurtarması çok mümkün olmuyor. İşletmeci de o an pistte olan araçları izlemiyorsa o kişi boğularak ölebilir.”

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