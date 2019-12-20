Glovo, 1 milyar dolarlık değeri aşarak unicorn statüsüne erişti

Dünyanın en hızlı büyüyen teslimat uygulamalarından Glovo, E Serisi yatırım turunun 167 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. En yüksek yatırımı dünyanın önde gelen ulusal varlık fonlarından Mubadala Capital yaparken, Drake Enterprises, Idinvest ve Lakestar gibi önceki yatırımcılar da Glovo’ya yatırım yapmaya devam etti.

Firma, E Serisi yatırım turunun kapanması ile birlikte “unicorn” statüsü kazanırken, 1 milyar dolarlık değerlemenin üzerine çıkan İspanya merkezli ikinci özel şirket oldu.



Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden, yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar geniş bir ürün gamında diledikleri ürünü sipariş etmelerini sağlayan Glovo; Avrupa, Latin Amerika ve Afrika’da da pazardaki konumunu sağlamlaştırdı. Faaliyet gösterdiği 26 ülkenin 24’ünde lider ilk iki teslimat uygulaması arasında yer alan Glovo, sektörde global liderlik için de yerini güçlendirdi.

2020’nin ilk yarısında 300 yeni mühendis Glovo’ya katılıyor



Küresel boyutta büyümeye devam eden Glovo, mühendislik yeteneklerini ve teknoloji sistemlerini de yepyeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Son dönemde Polonya pazarına giriş yapan ve Pizza Portal’ı satın alan Glovo, 39 milyon dolarlık yatırım ile ikinci teknoloji ofisini Varşova’da açtı. 2020’nin ilk yarısında teknoloji ekibini 300 yeni mühendis ile büyütmeyi planlayan Glovo, Varşova ofisinde 40 mühendis ve 50 teknoloji ve ürün uzmanıyla hizmet vermeyi hedefliyor.



Yeni yatırımları teknoloji ekibine yönlendirmeyi planlayan Glovo, bu sayede müşteri memnuniyetini arttırmayı, hem kuryeler hem de müşteriler için bekleme sürelerini düşürmeyi ve market sektöründe iş ortaklıklarını geliştirmeyi hedefliyor. OSCAR PİERRE: “MUBADALA’NIN YATIRIMCILARIMIZ ARASINA KATILDIĞI VE SEKTÖRDEKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ.”

Mubadala ile çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, “Unicorn statüsünü kazanmak hem heyecan verici hem de Glovo bünyesindeki çalışanların kalitesinin kanıtı. Bu başarı, yenilikçi bakış açısı ile sektörümüzde fark yarattığımızı kanıtlıyor. Bu yatırımla birlikte ‘şehrin en iyilerini kullanıcılara ulaştırmak’ için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.



LARDİEG: “TEKNOLOJİ PAZARINA İNANIYORUZ.”

Mubadala Capital Avrupa Yatırımları Lideri Frederic Lardieg, Mubadala’nın Haziran 2018’de Glovo gibi Avrupa’daki lider teknoloji şirketlerine 400 milyon euroluk fon yatırımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, Avrupa teknoloji pazarına kendimizi adamış olduğumuzun kanıtı. Ekiplerini büyütmelerine ve sundukları hizmetleri genişletmelerine destek olmak amacıyla Glovo için bu E Serisi fonlamayı yönetecek olduğumuz için çok heyecanlıyız.” açıklamasında bulundu. TÜRKİYE’DE DE BÜYÜYOR

Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Glovo’nun Türkiye pazarına yaklaşık bir yıl önce adım attığını söyleyen Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim, “Glovo’nun teslimat uygulamaları pazarına getirdiği yenilikçi bakış açısı Türkiye’de de karşılık buluyor. Türkiye’de her geçen gün artan kullanıcı ve teslimat sayımız da bunu kanıtlıyor.” dedi.



