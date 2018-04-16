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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

'Tarım sektöründeki 13 firma borsada işlem görüyor'

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'Tarım sektöründeki 13 firma borsada işlem görüyor'

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'da tarım sektöründen firmaların da işlem gördüğünü ifade ederek, "Kote aldığımız bu kapsamda 13 adet tarım firmamız var." dedi.

Karadağ, Global Tarım Girişimciliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, finans piyasalarında tarım ve tarım girişimciliğinin kendileri için çok inovatif bir etkinlik olduğunu söyledi. 

Borsa İstanbul'da tarım sektöründen firmaların da işlem gördüğünü ifade eden Karadağ, "Kote aldığımız bu kapsamda 13 adet tarım firmamız var. Tarım sektörü ile finansal sektörün entegrasyonunu artırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümeleri için gerekli olan finansmana erişimleri için destek oluyoruz." şeklinde konuştu. 

Karadağ, özellikle start up ve özel sermaye alanında tarım sektöründeki firmalar ile finansal kurumlar buluşturulabildiğinde ciddi anlamda girişimler ve başarı hikayeleri yakalanabildiğini söyledi. 

Uluslararası entegrasyona açık, kapsamlı platformları bulunduğunu ifade eden Karadağ, "Bu platforma, bu yıl kendi kurduğumuz BIST Girişim Sermayesi Fonu ile kendimiz de fonlama sağlayarak, seçtiğimiz firmalara fonlama sağlayarak başlıyor olacağız." dedi. 
Karadağ, tarım konusunun her geçen gün önemli bir hal aldığını da vurguladı. 

"HER BİR GİRİŞİMCİ, YENİ BİR PERSPEKTİF ORTAYA KOYUYOR" 

Global Agripreneurs Summit organizasyonlarının kurucusu Carla Tanas da amaçlarının, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın her yerine erişimlerini sağlamak olduğunu söyledi. 
Tanas, şunları kaydetti: 

"Her bir girişimci, yeni bir perspektif ortaya koyuyor. İnovasyonun farklı boyutlarına odaklanıyoruz. Çünkü global zorlukların karşısında bize tek bir çözüm yardımcı olmayacak. Bir yandan amacımız, sektöre inovasyon boyutu kazandırmak, küresel ekonomi ve sürdürülebilirliğe destek olmak... Tarım bütün ülkeler için kritik bir sektör. 

Biz şu anda 5 kıtada 64 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu bir eğitim platformu... Bu platform aracılığıyla sektördeki paydaşlar fikirlerini paylaşıyorlar ve aynı zamanda gıdamızın nereden geldiğine dair iş birlikleri yapılıyor. Bir yandan tarımda inovasyonu hızlandırmak istiyoruz. Bunun için de bu ekosistemde erişebileceğimiz nokta güven... Toplum ile paydaşlar arasında güven tesis etmek... Bilgi ve farkındalık hayatımızda var. Ama güven inşa etmek için kapsayıcı bir yaklaşım gerekiyor." 

Zirve kapsamında, "Tarımsal Gıda Endüstrisinin Geleceği", "Tarımda Blockchain Uygulaması", "Gen Düzenlemesi", "Big Data & Machine Learning", "Yapay Zeka & Robotik ve Beslenme" başlıklarıyla paneller düzenlendi. 

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