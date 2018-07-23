Global Influencer Day Bakü'de başlıyor!
Keepface Influencer Marketing Platformunun resmi desteği ile FA International Trade Events tarafından bu sene ikincisi düzenlenen, iş ve pazarlama dünyasının yükselen trendi “Influencer Marketing” stratejilerinin değerlendirileceği Global Influencer Day, 27-28 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşecek.
Bölgede ikincisi düzenlenecek etkinlik, markalarla influencer’ları bir araya getirmeyi amaçlıyor. “Global Influencer Day”de katılımcılar arasında influencer’lar, marka temsilcileri, pazarlama ve PR profesyonelleri, medya temsilcileri ve iş dünyasından temsilciler yer alacak.
Microsoft, Google ve Instagram gibi önemli teknoloji şirketlerinden temsilcilerin, kendi alanında uzman konuşmacıların ve başarılı girişimcilerin de yer alacağı etkinlik kapsamında, konuşmalar ve panellerde dijital pazarlamanın yeni trendleri, sosyal medya etkileşimi ve infuencer marketing gibi konular masaya yatırılacak.
Etkinlikte ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atmış girşimciler ve şirket sahipleri influencer marketing’in pazarlama ve iletişim dünyasına nasıl yön verdiğini ve bu alandaki gelişmeleri değerlendirecekler.
Global Influencer Day’e bu yıl katılacak konuşmacılar arasında; Microsoft Azerbaycan, Türkmenistan ve Tacikistan Genel Müdürü Sarkhan Hashimov, Forbes Global Entrepreneurship yazarı Elmira Bayraslı ve Google Marketing Solutions & Personal Branding Coach Nina Levchuk gibi isimler yer alıyor.
Global Influencer Day ile ilgili en güncel bilgileri influencerday.org adresinden takip edebilirsiniz.
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