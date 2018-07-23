Global Influencer Day Bakü'de başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
23.07.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Global Influencer Day Bakü'de başlıyor!

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Global Influencer Day Bakü'de başlıyor!

Keepface Influencer Marketing Platformunun resmi desteği ile FA International Trade Events tarafından bu sene ikincisi düzenlenen, iş ve pazarlama dünyasının yükselen trendi “Influencer Marketing” stratejilerinin değerlendirileceği Global Influencer Day, 27-28 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşecek.

Bölgede ikincisi düzenlenecek etkinlik, markalarla  influencer’ları bir araya getirmeyi amaçlıyor. “Global Influencer Day”de katılımcılar arasında influencer’lar, marka temsilcileri, pazarlama ve PR profesyonelleri, medya temsilcileri ve iş dünyasından temsilciler yer alacak.  

Microsoft, Google ve Instagram gibi önemli teknoloji şirketlerinden temsilcilerin, kendi alanında uzman konuşmacıların ve başarılı girişimcilerin de yer alacağı etkinlik kapsamında, konuşmalar ve panellerde dijital pazarlamanın yeni trendleri, sosyal medya etkileşimi ve infuencer marketing gibi konular masaya yatırılacak. 

Etkinlikte ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atmış girşimciler ve şirket sahipleri influencer marketing’in pazarlama ve iletişim dünyasına nasıl yön verdiğini ve bu alandaki gelişmeleri değerlendirecekler. 

Global Influencer Day’e bu yıl katılacak konuşmacılar arasında; Microsoft Azerbaycan, Türkmenistan ve Tacikistan Genel Müdürü Sarkhan Hashimov, Forbes Global Entrepreneurship yazarı Elmira Bayraslı ve Google Marketing Solutions & Personal Branding Coach Nina Levchuk  gibi isimler yer alıyor. 

Global Influencer Day ile ilgili en güncel bilgileri influencerday.org adresinden takip edebilirsiniz.

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