Global bu yıl halka açılacak
GLOBAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şu anda Türkiye dahil 7 ülkede 13’ü kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere toplam 15 limanın işletmesini gerçekleştiren Global Ports Holding’in Borsa İstanbul’a kote olması için ön çalışmalara başladıklarını belirtti.
Kutman, “Bunu yaparsak, bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş oluruz. Global Ports Holding dışında gaz şirketimiz Naturelgaz’ı borsaya kote etmeyi düşünüyoruz. Herhalde 2019’da gaz şirketimiz biraz daha büyür, belli bir yere gelirse halka arzı düşünüyoruz. Global Ports Holding Londra’da halka arz edildi. O zamanki mevzuat hem Londra hem de İstanbul’da halka arz etmeye izin vermiyordu. Yani hem Londra hem de İstanbul’da olacak” dedi.
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