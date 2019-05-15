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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Gizli ses kaydı ortaya çıktı... Göz göre göre gelmiş!

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Gizli ses kaydı ortaya çıktı... Göz göre göre gelmiş!

American Airlines pilotlarının, Etiyopya'daki kazadan aylar önce Boeing firmasına 737 Max uçaklarına ilişkin potansiyel güvenlik endişelerini ilettiği bildirildi. Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkan Vekili Dan Elwell, 737 Max'ların ancak güvenirliliği onaylandığında uçabileceğini bildirdi.

Amerikan yayın kuruluşu CBS ve New York Times'ın ele geçirdiği gizlice alınan ses kaydında, American Airlines pilotlarının 737 Max'in ekim ayında Endonezya'daki ilk ölümcül kazasından bir ay sonra Boeing yöneticileriyle bir araya geldiği ve "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen
kontrol sistemi konusundaki endişelerini dile getirdiği duyuluyor.

Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda Boeing Başkan Yardımcısı Mike Sinnett'in, ekim ayındaki kazayla ilgili "Kimse henüz tek sebebin, uçaktaki bu fonksiyon olduğu sonucuna varmadı." ifadesini kullandığı belirtildi.

Gizli ses kaydı ortaya çıktı... Göz göre göre gelmiş

Sinnett'in, öte yandan böyle bir trajedinin yaşanmasının olabilecek en kötü şey, daha kötüsünün ise bir başka trajedi daha yaşanması olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Birleşik Pilotlar Derneğinin (APA) Güvenlik Komitesi Başkanı Mike Michaelis'in de toplantıda "ne pilotların ne de başkalarının uçakta bu sistemin varlığından haberdar olmadığını" söylediği kaydedildi.

Boeing'den kasım ayındaki toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.

ÖNCE ONAY SONRA UÇUŞ

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkan Vekili Dan Elwell, iki ölümcül kazaya karışan ABD'li uçak üreticisi Boeing'e ait 737 Max model yolcu uçaklarının ancak güvenirliliği onaylandığında uçabileceğini bildirdi.

Elwell, ABD Kongresi Konut Ulaştırma ve Altyapı Komitesi'ndeki oturuma katılarak, iki ölümcül kazaya karışan Boeing 737 Max tipi uçakların yaşadığı arızalara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, oturumda Boeing'in yanı sıra, "kazaların engellenmesi için gerekli hassasiyeti ve kontrolleri yapmadığı" gerekçesiyle FAA'ı da eleştirdi.

Yaşanan kazalara ilişkin aylar öncesinde istenilmesine rağmen FAA'nın son zamanlarda kendilerine raporları teslim etmeye başladığına değinen Temsilciler Meclisi üyesi Peter DeFazio, Boeing'in ise henüz kendilerinden istenilen hiçbir belgeyi teslim etmediğini kaydetti.

Elwell ise Boeing'in kendilerine söz konusu uçaklarda görülen uçuş verisi uyumsuzluğunu rapor etmek için 13 ay beklediğini belirterek, "Boeing'in hatalı yazılımı rapor etmesindeki gecikmeden dolayı endişeliyim. Bunu araştıracağız. Bir yıldan fazla sürmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Boeing firmasının dünya çapında sarsılan güvenirliğinin nasıl düzeltileceğine yönelik bir soruya cevap veren Elwell, FAA'nın gelecek hafta
Boeing şirketinden hatalı uçaklara yönelik yazılım ve eğitim güncellemesi almayı beklediğini belirtti.

Elwell, "737 Max uçakları, ancak yapılacak teknik veri ve analizler kapsamında FAA tarafından güvenli görüldüğü vakit uçabilecek." dedi.

BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Gizli ses kaydı ortaya çıktı... Göz göre göre gelmiş

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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