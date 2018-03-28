Giysileri kiralıyorlar
Bir giysi veya bir çanta kiralanır mı? Kiralanmaz demeyin. Yeni iş modelleri, bunu mümkün kılıyor. ‘Glamy’ adındaki akıllı telefon uygulaması, kadınların birbirleri arasında elbise, ayakkabı, çanta gibi eşyaları kiralamasını sağlıyor.
MODAYI takip etmek, yeni giysiler satın almak birçoğumuz için önemli miktarda para harcamak anlamına geliyor. Özel davetler ve düğünler için alınan giysiler ise bir kez giyilerek kenara bırakılıyor. Bu sorun için Türk girişimciler harekete geçti. ‘Glamy’ adındaki akıllı telefon uygulaması, kadınların birbirleri arasında elbise, ayakkabı, çanta gibi eşyalarını kiralayabildiği bir platform.
Glamy fikri, girişimin kurucu ortaklarından Nilsu Sertatıl’ın etkinliklere katılırken daha önce kullanmış olduğu elbiseleri giymeyi tercih etmemesi, yenilerini almaya ise bütçe ayırmak istememesi üzerine çıktı. Sonrasında uzun yıllardır startuplarla ilgilenen yakın arkadaşı Baran Öncel, yazılımcılar Saim Emre Kanat ve Alican Özsırma Glamy ekibine katıldı. Sertatıl, “Davetler için alınan yüksek maliyetli elbiseler yalnızca bir kere giyildikten sonra dolabın kullanılmayan köşesine bir daha giyilmemek üzere bırakılıyor. Glamy sayesinde kadınlar her etkinlik için elbise, ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi ürünleri kiralayıp tasarruf edebilecek, kullanılmayan ürünleri ise gardıroplarında yer kaplamayacak, kiraya verdikleri sürece 2. el satmaktan daha kârlı hale gelecektir” dedi.
KOLAY BİR DENEYİM
Glamy ile moda alanında da sürdürülebilirliğe dikkat çekmek ve bilinçlendirmek istediklerini anlatan Sertatıl, sistemin nasıl çalıştığını şu şekilde anlattı: “Uygulamayı telefonlarınıza indirdikten sonra Instagram ile kiralamak istediğiniz ürünlerin fotoğrafını çekip bilgilerini doldurarak yükleyebiliyorsunuz. Yine çok kolay bir şekilde ürünleri inceleyip, açıklama ve beden notları gibi detaylara dikkat ederek iletişime geçebiliyor, kiralayabiliyorsunuz. Ayrıca zararları en aza indirmek için çok çalışıyoruz. Telafi edilemez sorunlar için Glamy güvencesi kullanıcılarımızı koruyoruz.”
Sertatıl, 150’den fazla ürünün kiralanabildiğini belirterek, “Yaklaşık 3 hafta önce App Store’da yerini alan uygulamamızda kısa sürede 1.500’ün üzerinde kayıtlı kullanıcı yerini aldı. Bu hafta ise Google Play’e girdik. Şu an için haftalık yüzde 200 büyüyoruz. Yıl sonuna kadar aylık yüzde 200 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
BU YIL AVRUPA’YA AÇILACAK
UYGULAMAYI fikir aşamasından hayata geçirirken Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı ‘Workup’ çatısında yer aldıklarını söyleyen Sertatıl, “Workup’a başladığımızda uygulamamız çıkmamıştı. Bu süreçte mentorlarımız oldu. Özellikle Ömer Abi (Erkmen) gibi birisinin arkamızda olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor ve şevklendiriyor. İş Bankası sayesinde kazandığımız ilişkiler (network) ve işbirlikleri bize birçok avantaj sağladı, sağlamaya devam ediyor” dedi. İlk hedeflerinin Avrupa’ya açılmak olduğunu belirten Sertatıl, “Hedefimiz, 2018 bitmeden Berlin’den Avrupa’ya açılmak” dedi.
GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ
ABD’YE GİDECEK 8 GİRİŞİM BELLİ OLDU
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle teknoloji firmalarının başarısını global pazarlarda sürdürmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nda ABD’ye gidecek 8 firma belli oldu. BVK Technology, Gmply, Datapare, Fineksus, Walkovr, Roksit, Pavotek ve Miops ABD’ye gidecek girişimler arasında yer aldı. 8 teknoloji firması, iki haftası San Francisco, iki haftası New York olmak üzere 1 ay boyunca yatırımcılarla buluşacak.
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