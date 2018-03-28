Giysileri kiralıyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet CAN
28.03.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Giysileri kiralıyorlar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Giysileri kiralıyorlar

Bir giysi veya bir çanta kiralanır mı? Kiralanmaz demeyin. Yeni iş modelleri, bunu mümkün kılıyor. ‘Glamy’ adındaki akıllı telefon uygulaması, kadınların birbirleri arasında elbise, ayakkabı, çanta gibi eşyaları kiralamasını sağlıyor.

MODAYI takip etmek, yeni giysiler satın almak birçoğumuz için önemli miktarda para harcamak anlamına geliyor. Özel davetler ve düğünler için alınan giysiler ise bir kez giyilerek kenara bırakılıyor. Bu sorun için Türk girişimciler harekete geçti. ‘Glamy’ adındaki akıllı telefon uygulaması, kadınların birbirleri arasında elbise, ayakkabı, çanta gibi eşyalarını kiralayabildiği bir platform.

Glamy fikri, girişimin kurucu ortaklarından Nilsu Sertatıl’ın etkinliklere katılırken daha önce kullanmış olduğu elbiseleri giymeyi tercih etmemesi, yenilerini almaya ise bütçe ayırmak istememesi üzerine çıktı. Sonrasında uzun yıllardır startuplarla ilgilenen yakın arkadaşı Baran Öncel, yazılımcılar Saim Emre Kanat ve Alican Özsırma Glamy ekibine katıldı. Sertatıl, “Davetler için alınan yüksek maliyetli elbiseler yalnızca bir kere giyildikten sonra dolabın kullanılmayan köşesine bir daha giyilmemek üzere bırakılıyor. Glamy sayesinde kadınlar her etkinlik için elbise, ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi ürünleri kiralayıp tasarruf edebilecek, kullanılmayan ürünleri ise gardıroplarında yer kaplamayacak, kiraya verdikleri sürece 2. el satmaktan daha kârlı hale gelecektir” dedi.

KOLAY BİR DENEYİM

Glamy ile moda alanında da sürdürülebilirliğe dikkat çekmek ve bilinçlendirmek istediklerini anlatan Sertatıl, sistemin nasıl çalıştığını şu şekilde anlattı: “Uygulamayı telefonlarınıza indirdikten sonra Instagram ile kiralamak istediğiniz ürünlerin fotoğrafını çekip bilgilerini doldurarak yükleyebiliyorsunuz. Yine çok kolay bir şekilde ürünleri inceleyip, açıklama ve beden notları gibi detaylara dikkat ederek iletişime geçebiliyor, kiralayabiliyorsunuz. Ayrıca zararları en aza indirmek için çok çalışıyoruz. Telafi edilemez sorunlar için Glamy güvencesi kullanıcılarımızı koruyoruz.”

Sertatıl, 150’den fazla ürünün kiralanabildiğini belirterek, “Yaklaşık 3 hafta önce App Store’da yerini alan uygulamamızda kısa sürede 1.500’ün üzerinde kayıtlı kullanıcı yerini aldı. Bu hafta ise Google Play’e girdik. Şu an için haftalık yüzde 200 büyüyoruz. Yıl sonuna kadar aylık yüzde 200 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Giysileri kiralıyorlar

BU YIL AVRUPA’YA AÇILACAK

UYGULAMAYI fikir aşamasından hayata geçirirken Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı ‘Workup’ çatısında yer aldıklarını söyleyen Sertatıl, “Workup’a başladığımızda uygulamamız çıkmamıştı. Bu süreçte mentorlarımız oldu. Özellikle Ömer Abi (Erkmen) gibi birisinin arkamızda olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor ve şevklendiriyor. İş Bankası sayesinde kazandığımız ilişkiler (network) ve işbirlikleri bize birçok avantaj sağladı, sağlamaya devam ediyor” dedi. İlk hedeflerinin Avrupa’ya açılmak olduğunu belirten Sertatıl, “Hedefimiz, 2018 bitmeden Berlin’den Avrupa’ya açılmak” dedi.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

ABD’YE GİDECEK 8 GİRİŞİM BELLİ OLDU

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle teknoloji firmalarının başarısını global pazarlarda sürdürmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nda ABD’ye gidecek 8 firma belli oldu. BVK Technology, Gmply, Datapare, Fineksus, Walkovr, Roksit, Pavotek ve Miops ABD’ye gidecek girişimler arasında yer aldı. 8 teknoloji firması, iki haftası San Francisco, iki haftası New York olmak üzere 1 ay boyunca yatırımcılarla buluşacak.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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