Giyim devinde 44 yıl sonra bir ilk!
İsveçli marka H&M, hisselerinin işlem görmeye başladığı 1974`ten bu yana ilk defa temettü kesintisine gidebilir.
Bir süredir mağazalarına müşteri çekmekte zorlanan İsveçli giyim devi Hennes & Mauritz (H&M), hisselerinin işlem görmeye başladığı 1974’ten bu yana ilk defa temettü kesintisine gidebilir.
Temettü payını son yıllarda 9.75 İsveç kronunda tutan H&M, bir yandan internet alışverişlerini güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan Zara ait zincirlerden Inditex ve Amazon gibi devlerle rekabeti sürdürüyor.
27 kişiden 10’u temettü kesintisi öngörürken, 16’sı bir değişim olmayacağını ifade etti. Analistlerden biri kâr payı ödemesinin 2018’de yükseleceğini söyledi. Credit Suisse Analisti Simon Irwin’e göre H&M’in temettü kesintisi yüzde 30 olabilir.
Analistler ayrıca şirketin kârının bu yıl yüzde 10 gerilemesini bekliyor. İsveçli markanın öz sermaye kârlılığı, 2016’nın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 38 düştü. Bu, 16 yılın en düşük seviyesiyken, şirketin borçları da tarihinin en yükseğinde.
MİLYARLARCA DOLARLIK ÜRÜN ELİNDE KALMIŞTI
H&M giyim markası son çeyrek raporunda 4.3 milyar dolar değerinde ürünü satamadığını açıkladı.
İsveçli marka ilk defa geçen yıl satılmamış mal stoku göstermişti.
Markanın elindeki dev stoku eritememsinden dolayı H&M'in kurulduğu İsveç'in Vasteras kentindeki mağazalarından biri kömür yerine satılamayan, defolu malları yakıt olarak kullandı.
Son çeyrekte satışlarında önemli düşüş gören H&M, geçen ocaktaki ırkçı söylemler içeren reklam kampanyasıyla gündeme oturmuştu. Siyahi bir çocuğa "Ormandaki en havalı maymun" t-shirt'ü giydiren markanın mağazalarına saldırılar düzenlenmişti.
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