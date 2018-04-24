Giyim devinde 44 yıl sonra bir ilk!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
24.04.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Giyim devinde 44 yıl sonra bir ilk!

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Giyim devinde 44 yıl sonra bir ilk!

İsveçli marka H&M, hisselerinin işlem görmeye başladığı 1974`ten bu yana ilk defa temettü kesintisine gidebilir.

Bir süredir mağazalarına müşteri çekmekte zorlanan İsveçli giyim devi Hennes & Mauritz (H&M), hisselerinin işlem görmeye başladığı 1974’ten bu yana ilk defa temettü kesintisine gidebilir.

Temettü payını son yıllarda 9.75 İsveç kronunda tutan H&M, bir yandan internet alışverişlerini güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan Zara ait zincirlerden Inditex ve Amazon gibi devlerle rekabeti sürdürüyor.

Dünyaca ünlü giyim devi mağaza kapatacak
Dünyaca ünlü giyim devi mağaza kapatacak!

27 kişiden 10’u temettü kesintisi öngörürken, 16’sı bir değişim olmayacağını ifade etti. Analistlerden biri kâr payı ödemesinin 2018’de yükseleceğini söyledi. Credit Suisse Analisti Simon Irwin’e göre H&M’in temettü kesintisi yüzde 30 olabilir.

Analistler ayrıca şirketin kârının bu yıl yüzde 10 gerilemesini bekliyor. İsveçli markanın öz sermaye kârlılığı, 2016’nın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 38 düştü. Bu, 16 yılın en düşük seviyesiyken, şirketin borçları da tarihinin en yükseğinde.

Irkçı reklam yüzünden Güney Afrikada H&M mağazasına saldırdılar
Irkçı reklam yüzünden Güney Afrika'da H&M mağazasına saldırdılar

MİLYARLARCA DOLARLIK ÜRÜN ELİNDE KALMIŞTI

H&M giyim markası son çeyrek raporunda 4.3 milyar dolar değerinde ürünü satamadığını açıkladı.

İsveçli marka ilk defa geçen yıl satılmamış mal stoku göstermişti.

Markanın elindeki dev stoku eritememsinden dolayı H&M'in kurulduğu İsveç'in Vasteras kentindeki mağazalarından biri kömür yerine satılamayan, defolu malları yakıt olarak kullandı.

Yine skandal... H&M Allah yazılı çorap için özür diledi
Yine skandal... H&M 'Allah' yazılı çorap için özür diledi

Son çeyrekte satışlarında önemli düşüş gören H&M, geçen ocaktaki ırkçı söylemler içeren reklam kampanyasıyla gündeme oturmuştu. Siyahi bir çocuğa "Ormandaki en havalı maymun" t-shirt'ü giydiren markanın mağazalarına saldırılar düzenlenmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (24.04.2018)
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