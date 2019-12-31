‘Girişimlerimiz yerli otomobili Bursa’ya getirdi’

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BTSO) dün yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yedi yıl önce başlattıkları konvansiyonel sanayinin, orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayiye dönüşüm hamlesinin, Türkiye’nin vizyon projesini Bursa’ya getirdiği belirtildi.Açıklamada, “BTSO liderliğinde yürütülen TEKNOSAB, BUTEKOM ve Model Fabrika gibi ileri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve lojistik imkanlar, Bursa’yı yerli otomobilin üretim merkezi olmaya aday 26 şehir arasında ayrıcalıklı hale getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’yle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren BTSO, yerli otomobilin neden Bursa’da kurulması gerektiği ile ilgili hazırlanan raporları Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve konsorsiyum şirketleri ile paylaşmıştı. TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi endüstri 4.0’ın temellerinin atıldığı merkezlerde üretime geçecek yüksek teknolojili firmaların, elektrikli yerli otomobilin parçalarının üretiminde büyük bir söz sahibi olması bekleniyor” denildi.

GELECEK 50 YILDA MERKEZ

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, projeyi ortaya çıktığı ilk günden itibaren desteklediklerini belirterek, “Türkiye’nin ilk otomobil fabrikasına ev sahipliği yapan Bursa’nın bu tarihi görevi üstlenmesi için Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve konsorsiyum şirketleri ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüterek lobi faaliyetleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da yerli otomobilimizin uluslararası bir marka olması için atılan adımları desteklemeyi sürdüreceğiz. Yerli otonun güçlendireceği ekosistemle Bursa’nın gelecek 50 yılında da otomotiv sektörünün üretim merkezlerinden olmaya devam edeceğiz” dedi. Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların yerli otomobil projesi için güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirten Başkan İbrahim Burkay, “Bursa’mızın böylesine tarihi bir görevi üstlenmesi bizleri gururlandırmıştır. Otomotiv, tekstil ve makine gibi sektörlerdeki güçlü üretim tecrübesi ve nitelikli insan kaynağı ile kentimiz bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. İstihdam ve ihracata çok önemli katkılar sunacak olan yerli otomobilin kentimize kazandırılması nedeniyle kentim ve iş dünyamız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubumuza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.