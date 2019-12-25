Girişimciye 750 milyon TL

GİRİŞİMCİLİK ekosisteminin büyümesi ve bölgesel kalkınmanın hızlanması için yeni bir fon kuruldu. Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yöneteceği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu üzerinden girişimcilere destek verecek. Toplam 750 milyon liralık başlangıç büyüklüğüne sahip fonun 350 milyon lirasını Teknoloji ve İnovasyon Fonu, 400 milyon lirasını ise Bölgesel Kalkınma Fonu oluşturacak. Fon Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yürütülecek. Türkiye’nin üreten yarınları için tarihi bir adım attıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Büyüme ve kalkınmayı daha kuvvetli desteklemek adına bir reformu hayata geçiriyoruz. Girişim sermayesi yatırımlarını arttırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik” dedi.

FAİZ YÜKÜNDEN KURTARACAK

Bu fonun Türkiye’de teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona yatırım yapacağını dile getiren Varank, “Sanayi ve teknolojide hedeflediğimiz köklü dönüşümü hızlandıracak. Biz burada sadece para ya da kaynaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin daha akılcı yatırım kararları almasını sağlayacak stratejik yönlendirmeyi de yapacağız. Bu sayede nesiller boyu yaşayacak, kurumsallaşmış ve rekabetçi şirketlerin ekonomide hâkim olmasını hedefliyoruz. Kuracağımız bu iki fonla, firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında ezilmesine de engel olacağız” diye konuştu.

YENİ NESİL GİRİŞİMLERE YATIRIM YAPACAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR büyüme için stratejik öneme sahip sektörleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Kalkınma Fonu ve bünyesindeki fonlar ile ve yeni nesil girişimlere yatırım yapacaklarını söyledi.

3 KAT ETKİ YARATACAK

“Türkiye Kalkınma Fonu; bünyesindeki fonlar aracılığıyla teknoloji ve inovasyon yatırımlarına, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerdeki sanayi kuruluşlarına ve bölgesel kalkınmaya yönelik KOBİ’lere destek verecek bir çatı fon olacak” diyen Öztop, şunları söyledi: “Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında şu anda netleşen iki fon temamız var; bunlardan ilki; özellikle girişim ekosistemini hareketlendirecek Teknoloji ve İnovasyon Fonu, diğeri ise kalkınma ajansları ile koordineli olarak yürüteceğimiz Bölgesel Kalkınma Fonu. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Teknoloji ve İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları ile ülkemizde birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon lira büyüklüğünde yatırım yapacağız. Bu yatırımın, yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayeyi ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için mobilize etmesini bekliyoruz.”