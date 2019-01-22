Girişimcilere ‘Face’ desteği

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, İstanbul’a inovasyon merkezi açmak için kolları sıvadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği‘nin ‘Sınırları Aşan Türkiye’ projesi kapsamında açılacak olan inovasyon merkezi için Facebook’un ilk etaptaki yatırımının 5 milyon dolar civarında olması bekleniyor. 3 yıl boyunca direkt olarak Facebook’un destekleyeceği merkezin amacı ise girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dünya ile entegrasyonlarını arttırmak.

Projeye yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Facebook İnovasyon Merkezi’nin çalışma yöntemi ve sunacağı içeriğe yönelik detaylarına son şekil veriliyor. Buna göre merkezin ilk odağında startuplar olacak. Bir kuluçka (inkübasyon) merkezi mantığında girişimcilere startuplarını büyütmelerine olanak sağlayacak ofis ve mentorluk desteği verilecek. Özellikle mentorluk desteği kapsamında yeni girişimcilerle başarılı iş insanları bir araya getirilecek. Düzenlenen etkinliklerle başarılı iş insanları ve girişimcilerle ‘rol model’ konuşmaları gerçekleştirilecek. Mentorluk oturumları sayesinde girişimciler, startuplarını büyütmeye yönelik sorularını tecrübeli isimlere sorma imkanına sahip olabilecek.

DİJİTALLEŞMEYİ ARTTIRACAK

İşin KOBİ’ler boyutunda ise ön planda dijitalleşme yer alacak. KOBİ’lere dijitalleşmenin yardımıyla işlerini nasıl büyütebilecekleri gösterilecek. Sanayi 4.0 eğitimleri de Facebook İnovasyon Merkezi’nin bir parçası olacak. Bu iki konuya ek olarak okul çağındaki çocuklara eğitimler verilecek. Algoritma ve kodlamanın dışında temel bilim eğitimlerine odaklanılacak. Kurulacak laboratuvarlarla fizik ve kimya alanlarında çocuklara temel bilimler öğretilecek.

Kurulacak inovasyon merkezinin diğer bir amacı da Facebook hizmet ve araçlarının daha doğru kullanılmasını öğretmek. Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi Facebook çatısı altında yer alan servislerin KOBİ’ler tarafından daha verimli kullanılması için adımlar atılacak. Özellikle Türkiye’deki KOBİ’lerin Facebook’ta yer alan pazar yeri alanında daha aktif olması hedefleniyor. Bu mecranın daha etkili kullanılabilmesi için KOBİ’ler eğitimler verilerek, iş hacimlerinin büyütülmesi amaçlanıyor.

YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



PAYLAŞILAN bilgilere göre Facebook İnovasyon Merkezi’nin nerede açılacağı henüz belli değil. Ancak söz konusu yerin herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada yer alması bekleniyor. Üniversite kampusları yerine daha işlek noktalarda yer alması planlanan merkezin, sadece etkinlik zamanlarında değil, haftanın her günü aktif olması amaçlanıyor.