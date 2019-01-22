Girişimcilere ‘Face’ desteği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGirişimcilere ‘Face’ desteği
GeriEkonomi Girişimcilere ‘Face’ desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet Can
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Girişimcilere ‘Face’ desteği

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Girişimcilere ‘Face’ desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği ile ‘Sınırları Aşan Türkiye’ projesine imza atan Facebook, İstanbul’a inovasyon merkezi açmak için kolları sıvadı. İlk etapta 5 milyon dolarlık bir bütçe ayıran şirket, odağına girişimcileri ve KOBİ’leri alacak.

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, İstanbul’a inovasyon merkezi açmak için kolları sıvadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği‘nin ‘Sınırları Aşan Türkiye’ projesi kapsamında açılacak olan inovasyon merkezi için Facebook’un ilk etaptaki yatırımının 5 milyon dolar civarında olması bekleniyor. 3 yıl boyunca direkt olarak Facebook’un destekleyeceği merkezin amacı ise girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dünya ile entegrasyonlarını arttırmak.

Projeye yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Facebook İnovasyon Merkezi’nin çalışma yöntemi ve sunacağı içeriğe yönelik detaylarına son şekil veriliyor. Buna göre merkezin ilk odağında startuplar olacak. Bir kuluçka (inkübasyon) merkezi mantığında girişimcilere startuplarını büyütmelerine olanak sağlayacak ofis ve mentorluk desteği verilecek. Özellikle mentorluk desteği kapsamında yeni girişimcilerle başarılı iş insanları bir araya getirilecek. Düzenlenen etkinliklerle başarılı iş insanları ve girişimcilerle ‘rol model’ konuşmaları gerçekleştirilecek. Mentorluk oturumları sayesinde girişimciler, startuplarını büyütmeye yönelik sorularını tecrübeli isimlere sorma imkanına sahip olabilecek.

DİJİTALLEŞMEYİ ARTTIRACAK

İşin KOBİ’ler boyutunda ise ön planda dijitalleşme yer alacak. KOBİ’lere dijitalleşmenin yardımıyla işlerini nasıl büyütebilecekleri gösterilecek. Sanayi 4.0 eğitimleri de Facebook İnovasyon Merkezi’nin bir parçası olacak. Bu iki konuya ek olarak okul çağındaki çocuklara eğitimler verilecek. Algoritma ve kodlamanın dışında temel bilim eğitimlerine odaklanılacak. Kurulacak laboratuvarlarla fizik ve kimya alanlarında çocuklara temel bilimler öğretilecek.

Kurulacak inovasyon merkezinin diğer bir amacı da Facebook hizmet ve araçlarının daha doğru kullanılmasını öğretmek. Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi Facebook çatısı altında yer alan servislerin KOBİ’ler tarafından daha verimli kullanılması için adımlar atılacak. Özellikle Türkiye’deki KOBİ’lerin Facebook’ta yer alan pazar yeri alanında daha aktif olması hedefleniyor. Bu mecranın daha etkili kullanılabilmesi için KOBİ’ler eğitimler verilerek, iş hacimlerinin büyütülmesi amaçlanıyor. 

YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

PAYLAŞILAN bilgilere göre Facebook İnovasyon Merkezi’nin nerede açılacağı henüz belli değil. Ancak söz konusu yerin herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada yer alması bekleniyor. Üniversite kampusları yerine daha işlek noktalarda yer alması planlanan merkezin, sadece etkinlik zamanlarında değil, haftanın her günü aktif olması amaçlanıyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Halkbank'tan kart borçluları için flaş açıklama

Mustafa Koç ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında anıldı

En zengin 26 kişinin serveti, dünya nüfusunun yüzde 50'sininki kadar

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü