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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Girişimci kadın çiftçilere ödülleri verildi

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Girişimci kadın çiftçilere ödülleri verildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kadınların her alanda olduğu gibi tarımdaki yeri de oldukça önemli. Kadınlar olmasa, biz kendimize 'tarım ülkesiyiz' diyebilir miydik?" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların her alanda olduğu gibi tarımdaki yerinin de önemli olduğunu belirterek, "Kadınlar olmasa, biz kendimize 'tarım ülkesiyiz.' diyebilir miydik acaba?" ifadesini kullandı.

"Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçi Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve bölgenin huzuru için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Pakdemirli, 10 gün önce başlatılan harekatın, Türk ordusunun azim ve kabiliyeti sayesinde önemli bir diplomasi başarısını beraberinde getirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Amerika ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık. Harekat durmadı, yalnızca ara verildi. Bu meyanda biz, 120 saat içinde şartların sağlanmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu sayede halkımızın güçlü iradesi kazandı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kazandı, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye kazandı."

"TARIM, HAYVANCILIK, GIDA KADIN ELİNDEN ÇIKIYOR"

Pakdemirli, kadınların her alanda olduğu gibi tarımdaki yerinin de son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Kadınlar olmasa, biz kendimize 'tarım ülkesiyiz.' diyebilir miydik, kadınlar üretmese, şehirli aç kalmaz mıydı veya 'bir et nasıl aş olur', 'bir ot nasıl keş olur' düşünebilir miydik? Biz bugün 'tarım, hayvancılık, gıda' diyorsak bunların kadın elinden çıktığını da biliyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

Kadınların tarladan sofraya, çiftlikten çatala kadar tarımsal üretimin her aşamasında çok önemli işlevler yüklendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Yani toprak ananın bereketi, analarımızın eliyle katmerlenmekte, bereketine bereket katmaktadır." diye konuştu.

DESTEKLERDE KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Kadınlara, girişimcilik ve istihdam konusunda pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nda kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yaptık ve başvuran kardeşlerimize ek puan verdik. Bu programı tamamladık. Bu kapsamda, programa 2016-2018 yıllarında toplam 47 bin
788 başvuru yapıldı. Bunun 28 bin 823 kişisi, yani yüzde 60'ı kadın çiftçilerimizden oluştu. Biz 3 yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon lira ödeme yaptık. Bununla birlikte tarımsal amaçlı kooperatif projelerinde de Bakanlığımızca 18 tarımsal amaçlı kadın kooperatifine farklı konularda toplam 15 milyon lira kredi kullandırıldı."

Pakdemirli, IPARD hibelerinde de proje seçimindeki puanlama aşamasında kadınlara, hayvancılık yatırımları için ek 10 puan, işleme ve pazarlama yatırımları için ek 5 puan, çiftlik faaliyetleri yatırımlarında ek 15 puan verilerek kadınların ön sıralara çıkmasının sağlandığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, pilot uygulaması 4 ilde başlatılan ve 81 ile yayılması hedeflenen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin tebliğ çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede duyurulacağı ifade etti.

Kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerin girişimcilik ruhlarını, eğitim, istihdam, imkan, hibe gibi desteklerle pekiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Pakdemirli, bugüne kadar 5 bin 242 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB iş birliğiyle istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiğini de sözlerine ekledi.

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem de tarımın kadınların en çok istihdam edildiği alan olduğuna işaret ederek, "Proje kapsamında 5 binden fazla kadın girişimcimizin eğitimine katkıda bulunarak onların işveren olması yolunda destek sağladığımızı düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından projeleri başarılı bulunanlara ödülleri verildi. Van'dan Aslıhan Damar "Kaya balı üretimi projesi" ile birincilik, Tunceli'den Gamze Doğan "Ak sarımsağı dağdan alma benden al projesi" ile ikincilik, Erzurum'dan Songül Aktürk ise "Duttan gelen şifa projesi" ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. 

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