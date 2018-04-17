Girişim sizin işiniz!

TÜRKİYE’de ilk defa düzenlenen ve 10. yılını kutlayan Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST) dün oturumlarla devam etti. “Global Bir Ekosistem İnşa Etmek” temasıyla başlayan kongrenin ikinci gününde dünyadan ve Türkiye’den iş insanları konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda öne çıkan konu ise Türkiye ve çevre ülkelerin girişimcilik alanında taşıdığı büyük potansiyeldi. Özellikle kültürel farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü Türkiye ve çevre ülkelerinden gelen katılımcılar, bu bölgenin potansiyelini bir kez daha gözler önünde serdi.

GLOBAL DOĞANLAR

Tüm dünyada girişimcilik gündemini İstanbul’da belirleyen kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi ile Türkiye’den ‘global doğan’ (born global) şirketler çıkmasına katkıda bulunulması ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandırılması amaçlanıyor. Global Entrepreneurship Network (GEN) Başkanı Jonathan Ortmans, kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinin önemine değinerek, “10 yıl önce dünya çok daha değişik bir yerdi. Piyasa çökmüştü ve uluslararası bir ekonomik kriz vardı. Girişimcilik dünyası yeni ayaklanmaya başlıyordu. 2018’e geldiğimizde ise dünya çok daha farklı. Baktığımız her yerde dijital atılımlar ve hızla değişen teknoloji girişimcilik ekosistemlerini bütün dünyada geliştiriyor ve büyütüyor. Türkiye’de bunlardan biri” dedi.

GİRİŞİMCİLİK RİSK ALMAKTAN İBARET

COCA Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, girişimciliği, yenilik yapmak için gerekli olan akıllı riskleri almaktan ibaret olduğunu ve gelecek on yıl ve sonrası için asıl sorunun “İnovasyon ve büyüme kültürünü güçlendirmek için neler yapabiliriz” olduğunu ifade etti. Kent, “Her şey kültürle oluyor. Ülkeler, kurumlar ve kişiler için önemli olan şey daha büyük ölçeklere ihtiyaç duyulması. Bu olmadan yola devam edemeyiz. Büyük ölçekleri yakalamak için yeni fırsatları arayıp inovasyon yapmamız lazım” dedi. Bugün Coca Cola’da ortaklık gücünün çok önemli olduğunu aktaran Kent, “Paydaşlar aslında en çok önemli konu. Sadece hissedarlar için değer yaratılmaz. Çalışanlar, müşteriler ve ülkeler için değer yaratmanız lazım. Ortaklığın gücü çok önemli. Başarılı bir girişimci olmak için tüketicileri ve dünyadaki trendleri takip etmeniz gerekiyor” diye konuştu.

SOSYAL VE EKONOMİK GÜÇ KAZANDIRACAK

GİRİŞİMCİLERİN yenilikçi, ilham kaynağı olan değeri bilinen ve değer bilen bir kişi olduğunu belirten GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, bu etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesinin Türkiye’nin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yarattığını söyledi. Sabancı, “GEC18IST’in 2 yılı aşan hazırlık süreci Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor, yerel STK’lar ve devletimiz arkamızda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu olayın gidişatından son derece memnun olmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Girişimciliğin en üst kademesinde olması gerektiğini gösteren en önemli olaydır. Girişimcilik bize hem sosyal hem de ekonomik anlamda güç kazandıracak bir platformdur” dedi.

DİJİTALLEŞMENİN SOSYAL ETKİSİ TASARLANMALI

DOĞAN Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, dijital dönüşümün sosyal etkilerine değindi. İnternet çağının ve teknolojik gelişmelerin tetiklediği dijital dönüşümün iş yapış şekillerini ve yaşamsal alışkanlıkları derinden etkilendiğinden bahseden Boyner, “Son 20 yıl içerisinde sahip olduğumuz her şeyi bir düşünün: daha fazla ağa bağlıyız; milyarlarca insan, dijital devrim sayesinde biyoteknoloji alanındaki gelişmelerden yapay zekâya kadar değerli bilgilere erişebiliyor. Diğer yandan, dijitalleşme ve yaşam bilimleri birbiriyle ilişkili, ama bağımsız dönüşümler, eşi benzeri görülmemiş sosyal ve kişisel ikilemleri ortaya çıkartıyor” dedi. Hanzade Doğan Boyner, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu nedenle dijitalleşmenin sosyal etkisini düşünüldüğünde, insani ve sosyal yapılarımı gelecekteki dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğini, uyum sağlaması gerektiğini düşünmemiz ve tasarlamamız gerekiyor. Buna karşı çıkmamız ve robotların işlerimizi elimizden alacağına dair korku senaryoları yazmamıza ya da gelişmekte olan teknolojilerin her şeye çözüm sağlayacağına dair doldurulamaz hayaller kurmamıza gerek yok.”

EN BÜYÜK FARK BÜYÜK DÜŞÜNMEK

ENDEAVOR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Wences Casares (Patagonia) ve Nevzat Aydın (Yemeksepeti) gibi etkin girişimcileri desteklediklerini ifade ederek, şunları ifade etti: “Bu girişimcilerin en büyük farkı etrafındakilerden daha büyük düşünmeleriydi. Bu şekilde ülkelerinde rol modeli oldular ve başka girişimcilerin de büyük düşünmesini sağladılar. Amacımız bu girişimcilerin artacağı ortamları yaratmak, onların işlerini kolaylaştıracak ekosistemleri inşa edip geliştirmek. GEC18IST’den çıkarımlarımızı tüm yerel ekosistem paydaşlarımızla el ele uygulamayı dört gözle bekliyorum.”

‘RUHUMUZDA GİRİŞİMCİLİK VAR’

YENİLİĞİN tılsımının girişimciliğin ruhunda saklı olduğunu ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün yeni fikirleri ve projeleri olan parlak girişimcilerin dünyanın her yerinde ön planda olduğunu anlattı. Büyükekşi, “Bu girişimciler ülkelerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk girişimciler, dâhiyane fikirleriyle öne çıkıyor. Biz de, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ve yakın coğrafyadaki girişimlerin ülkemizde yerleşik hale gelmesi için çabalıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’yi girişimcilikte ileriye taşımak” dedi.

SİHİRLİ BİR ANAHTAR GİBİDİR

TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerin, yüksek gelirli ülkeleri kişi başı gelir seviyesinde yakalamak için girişimciliği sihirli bir anahtar olarak gördüklerini anlatarak, şunları söyledi: “Girişimcilik ekosisteminin en önemli aktörü kamudur. Kamunun, sivil toplumun, özel sektörün ve üniversitelerin eşgüdüm içerisinde çalışması girişimcilik ekosistemini güçlendirecek doğru proje ve politikaları hayata geçirmesi için hayati önemdedir. Her şeyin çok hızlı değiştiği bu çağda uygulanabilecek proje ve politikalar da sürekli bir değişim içerisindedir. Küresel Girişimcilik Kongresi, dünyanın en önemli girişimcilik politika yapıcılarını ve kanaat önderlerini bir araya getirmektedir.”

İSTANBUL BİR ÇEKİM MERKEZİ

HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır, GEC18İst global girişimcilik ekosisteminin bir adım daha iyileştirilmesine hizmet edeceğini anlatarak, şunları anlattı: “Farklı ülkelerdeki deneyimleri paylaşma ortamı yaratacak; yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak ve aynı zamanda da keyifli bir zirve olacak. Global Girişimcilik Kongresi vesilesi ile İstanbul’un küresel girişimcilik ekosisteminde önemli bir çekim merkezi olma heyecanı artmıştır. Biz de Habitat olarak, bu hedef doğrultusunda bugüne kadar verdiğimiz desteği arttırarak bu süreci destekleyeceğimizi sizlerle paylaşmak isterim.”

GENÇLERİ KAYBETME RİSKİ

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen kongre kapsamında “Gençlik ve İşin Geleceği” başlıklı bir sunum yaptı. Gençliğin, artık 2 yıldan fazla aynı şirkette çalışanlara “dinozor” dediğini dile getiren Göçmen, “İnsan kaynakları modellerimizi gözden geçirerek yeni girişimlerle paydaş olmamız gerekiyor. Ülkemizde işsizlik yaşı 30’un altına iniyor. Bu ülkenin güçlü yönlerini dikkate almalıyız, gençliğimize istediği türden iş olanakları hazırlayabilmeliyiz. Ülkemizde yetişen gençleri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu gençlerin dışarıya gitmesine izin vermemeliyiz. Onları burada istihdam edebilmeliyiz”dedi.

GÜVENLİK ÖNEM KAZANIYOR

KONGRENİN stratejik ortaklarından Koç Holding adına bir konuşma yapan Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal, yapay zekânın insan hayatının birçok alanına müdahale edeceğini belirterek, “Bilgisayar mühendisleri ve kod yazanların işlerini yapay zekâya kaptıracağı bir gelecekten söz ediyoruz. Yazılımları ve verileri korumak için siber güvenlik hiç olmadığı kadar önem kazanacak. Bağlantılarımızın ve bulut çözümlerimizin dayanıklı olduğundan emin olmalıyız” dedi. Duysal, teknoparklar ve incubation merkezlerine yatırımlara odaklandıklarını söyledi.