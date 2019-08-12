Giresun’un fındığı İtalya’dan kaliteli
Türk fındığının en büyük kullancılarından ve alıcılarından olan Ferrero, 2019 için alım stratejisini belirledi. 2019 yılında Giresun kalite fındığın alımında şirket tarihindeki en yüksek miktara çıkarak agresif olacaklarını açıklayan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, bu yıl fındık verim ve kalitesindeki artışa dikkat çekerek, genel olarak da daha fazla fındık alarak, depolayacaklarını anlattı.
Bu yıl fındık rekoltesinin 700 ila 800 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini belirten Akın, “Verimlilikte de artış görünüyor. Örneğin 30 dönüm bahçesi olan üretici 2 ton değil, 3 ton fındık alacak. Üstüne fındığın fiyatı da arttı” dedi.
Ferrero olarak Giresun kalite fındık alım miktarında neden daha agresif olmayı düşündükleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Akın, “Ferrero tarihindeki en yüksek alımı yapmayı planlıyoruz. Tat panellerinde Giresun her zaman fark yaratıyor, ön plana çıkıyor. Yetişmiş panelistler de bunu anında fark edebiliyor. Belki Ferrero çikolata yeni bir ürün geliştiriyordur ama biz bunu Ferrero Fındık olarak bilemeyiz. Sadece bizden isteneni en iyi şekilde tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu yıl Giresun kalite fındığın da 80 ila 100 bin ton civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İtalya’da Piomente bölgesi fındığı Giresun’a yakın sanılıyor ama bana sorarsanız Giresun’un aroması çok daha iyidir” diye konuştu.
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