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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Giresun’un fındığı İtalya’dan kaliteli

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Giresun’un fındığı İtalya’dan kaliteli

Türk fındığının en büyük kullancılarından ve alıcılarından olan Ferrero, 2019 için alım stratejisini belirledi. 2019 yılında Giresun kalite fındığın alımında şirket tarihindeki en yüksek miktara çıkarak agresif olacaklarını açıklayan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, bu yıl fındık verim ve kalitesindeki artışa dikkat çekerek, genel olarak da daha fazla fındık alarak, depolayacaklarını anlattı.

Bu yıl fındık rekoltesinin 700 ila 800 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini belirten Akın, “Verimlilikte de artış görünüyor. Örneğin 30 dönüm bahçesi olan üretici 2 ton değil, 3 ton fındık alacak. Üstüne fındığın fiyatı da arttı” dedi.

Ferrero olarak Giresun kalite fındık alım miktarında neden daha agresif olmayı düşündükleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Akın, “Ferrero tarihindeki en yüksek alımı yapmayı planlıyoruz. Tat panellerinde Giresun her zaman fark yaratıyor, ön plana çıkıyor. Yetişmiş panelistler de bunu anında fark edebiliyor. Belki Ferrero çikolata yeni bir ürün geliştiriyordur ama biz bunu Ferrero Fındık olarak bilemeyiz. Sadece bizden isteneni en iyi şekilde tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu yıl Giresun kalite fındığın da 80 ila 100 bin ton civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İtalya’da Piomente bölgesi fındığı Giresun’a yakın sanılıyor ama bana sorarsanız Giresun’un aroması çok daha iyidir” diye konuştu.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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