‘Gıdalarda kullanımı sınırlandırılmalı’

Rapora göre, EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) da yüksek şeker alımı ve yüksek oranda şeker içeren gıda tüketiminin vücut ağırlığı artışına etki edebileceği uyarısı yapıyor. AB (Avrupa Birliği) de sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve özellikle endüstrinin şeker azaltmasını öneriyor. Obezite ve ilişkili hastalıkların Türkiye için de giderek artan bir problem olduğunun da belirtildiği raporda, “Ülkemizde 15 yaş üzeri yetişkinlerde obezite sıklığı yüzde 32, fazla kilolu birey sıklığı yüzde 34.8 ve diyabet sıklığı yüzde 12.1 bulundu. Çocukluk çağında obezite oranı 7-8 yaş grubunda yüzde 9.9, fazla kilolu çocuk oranı aynı yaş grubunda yüzde 14.6 iken, ortaokul çocuklarında obezite sıklığı yüzde 12.4’e ve fazla kilolu çocuk sıklığı yüzde 21’e yükseliyor” dendi. Bilim kurulu şu önerilerde bulundu: “Her türlü şeker tüketiminin azaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalı. Yüzde 10 olan NBŞ kotasının artırılmamalı ve gıdalarda kullanımının sınırlandırılarak sıkı denetim sağlanmalı. Yiyecek ve içecek etiketleri üzerindeki şeker içeriğinin, elde ediliş kaynağı ve früktoz oranı belirtilmek suretiyle Türk Gıda Kodeksi şeker tebliğine uygun şekilde ‘şeker’, ‘glikoz şurubu’, ‘yüksek früktoz mısır şurubu’, ‘invert şeker’ vb. şeklinde açık olarak yazılması sağlanmalı.”