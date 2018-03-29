Gıdadaki hileye karşı “zincir ruhsat” önerisi
TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, gıdada hilenin denetim personelinin yetersizliğinden yapıldığını açıklayarak “Vatandaş lokantada yediği etin hangi gıda zincirinde kendisine ulaştığını belgesiyle görebilmeli” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gıdada hile yapan firmaları açıklamasının ardından Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden de hileye karşı ilginç öneriler geldi.
ZİNCİRLEME BELGE
Lokantalarda kullanılan eti zincirleme belge sistemiyle vatandaşın görmesi gerektiğini belirten Gözet, şunları söyledi:
“Büyük firmaların et, sucuk, sosis, salam gibi ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Lokantalar eti kasaptan, kasaplar mezbahadan, mezbahalar ise çiftlikten alıyorlar. Bu alım zincirinin denetlenmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle zincirdeki bütün işlemler, alışverişler belgelenmeli, vatandaş hangi eti yediğini bilmeli. Ben lokantada yediğim yemekteki veya aldığım sucuktaki etin hangi çiftlikten, mezbahadan ya da kasaptan geldiğini görebilmeliyim. Böylece vatandaş et ürünleri zincirini takip edebilecek. Bu da denetimi daha da kolaylaştıracak. Nasıl her işletmede işyeri açma ruhsatı varsa etin de ruhsatını görmemiz gerekiyor. Bu sistem uygulanmadığı için gıdaya hile karışıyor.
DEŞİFRE GECİKTİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın piyasa denetimleri sık ve devamlı değil. Denetimler belli aralıklarla yapılıyor. Denetimler sıkılaştırılmalı ve personel sayısı arttırılmalı. Eğer denetimler daha sık yapılmış olsaydı bu hile yapan 170 firma daha önce deşifre edilirdi. Ama denetim zayıflığını kullanarak gıdada hile yapabildiler. Denetimler 3-4 kat arttırılmalı, habersiz denetimler yapılmalıdır. Maalesef bakanlıkta uzman personel açığı var. Bu açık olduğu için gıdaya tek tırnaklı eti, tavuk kırıntıları, kimyasal maddeler karıştırılıyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle