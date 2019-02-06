Gıdada fiyatlar ‘planlı’ iner
Vatandaşın cebini yakan meyve-sebze fiyatlarındaki yüksek artışları çözecek formül, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan’dan geldi.
Olağanüstü artışların yaşanmaması için özellikle patates, soğan gibi temel ürünlerden başlayarak acilen planlı üretime geçilmesi gerektiğini belirten Tavşan, hazırlanan Hal Yasa Taslağı ile fiyatların düşmeyeceğini söyledi. Tavşan, meyve sebze fiyatlarındaki artışlar ve yeni hal yasa taslağıyla ilgili düzenlediği toplantıda şu noktalara dikkat çekti: “Hal yasa taslağına iki noktada itirazımız var. Birincisi özelleştirme. Taslak, hal sayısını 30’a indirirken bunların yüzde 49 hissesinin halka arzını, yüzde 51 hissenin de TZOB, TOBB ve TESK’in ortaklığına veriyor. Ancak ardından bu yüzde 51 hissenin de özel bir şirkete verilebileceği hükmünü getiriyor. Oysa Avrupa’da olduğu gibi yüzde 51 çoğunluk hissesi birliklerde kalmalı. Yoksa çoğunluk hissesi olan bu yüzde 51, örneğin büyük market zincirlerinden birine verilebilir. Bunlar da Türkiye genelinde ürün fiyatlarını tek başlarına belirleyebilir. İkinci itirazımız hal komisyonculuğunun kaldırmasına. Bakanlık, komisyonculuğun yerine tüccarlığı getirmek istiyor. Tüccar olunca malı bünyeme alıp satmak zorunda kalacağım. Ama tüccar olursam zarar edeceğim ürünü almam. Oysa komisyoncuların büyük bölümü aynı zamanda üretici. Örneğin Antalya’da üretim yaptığı köylüyle ciddi bir finans ilişkisi var. Avans sistemiyle ürününü alıyor. Bu yapı bozulursa sorun yaşanır.” Türkiye’de her bölgede üretim yapıldığını ancak planlı üretim yapılmadıkça fiyatların yükseleceğine vurgu yapan Tavşan, “Asıl mesele üretim azlığından kaynaklanıyor. Olmayan ürünün fiyatı yükselir. Öncelikle tespit yapılıp üretimin planlanması gerekiyor”
dedi.
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