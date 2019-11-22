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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Gıda üretimine "sözleşme" güvencesi

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Gıda üretimine "sözleşme" güvencesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Tarım Orman Şurası kararları, tarım sektöründe olumlu karşılandı.

Tarım sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Orman Şurası kararlarının yansımalarına ve yeni uygulamalara odaklandı.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, Erdoğan'ın duyurduğu 3'üncü Tarım Orman Şurası'nın sonuçlarını değerlendirdi.

Çiftçinin, kooperatifler vasıtasıyla sözleşmeli üretime yönlendirilmesi hedefinin her zaman destekledikleri bir konu olduğunu belirten Kiraz, bu kararla hem çiftçinin gübre ve yem gibi girdilerinin temin edileceğini hem de ürünün pazarlanmasının garanti altına alınacağını söyledi.
Kiraz, sözleşmeli üretime yönelik mevzuat altyapısının da hazırlanması gerektiğine işaret ederek, sözleşmeli üretim yoluyla çiftçilerin desteklenebileceğini bildirdi.

Sözleşmeli üretim modeli nedeniyle Türkiye'deki kooperatiflerin de yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Kiraz, kooperatifler ve tarımsal üretici birliklerine yönelik kanunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kiraz, üretici örgütlerinin finansal yönden güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kooperatiflerin güçlenmesiyle üreticinin girdileri temin edilmeli. Üyelerin tohum, gübre ve mazot ihtiyaçları temin edilerek, çiftçiye dağıtılmalı. Ürünün pazarlanma ve satışında da kooperatif rol oynar. Ürün satışıyla da girdi maliyetleri bu bedelden düşülür. Nüfusumuz artıyor, gıda güvenliği risk altında, sulanabilir tarım alanlarımız da artırılmalı. Sözleşmeli üretim modeliyle hem çiftçinin gübre ve yem gibi girdileri temin edilecek hem de ürünün pazarlanması garanti altına alınacak."

Şuranın sonuç bildirgesinde Semerad Holding adı altında şirket kurulmasını öngören planın yer almamasının da olumlu olduğunu belirten Kiraz, "Bu, zaten olmaması gereken bir modeldi ve korktuğumuz olmadı. Bu holding yerine kooperatif ve birliklerin güçlendirilmesi sağlanacak. Bu şekildeki modeli destekliyoruz." dedi.

"TARIM ARAZİSİ TEK KARDEŞTE KALMALI"

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin engellenmesine yönelik hedefin önemine işaret eden Kiraz, şunları söyledi:

"Tarım arazileri 3-4 kardeş arasında paylaşılamıyordu. Bir kişiye kalacak olması, işletmenin bölünmemesi, üretime devam edilmesi noktasında önem arz ediyor. Mevzuatımızda aslında miras kredisi sübvansiyon desteği var. Bunun aktif hale getirilmesi lazım. Bu arazinin tek kardeşte kalması gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağının ayrıntısını görmek lazım. Bu karar, tarım arazisinin parçalanmamasını, üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda güvenliğini sağlayacak."
Kiraz, Ziraat Bankasının çiftçilere daha fazla kredi desteği sağlaması hedefinin de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kredilerin tarımsal yatırımlara yönlendirecek şekilde artırılmasını ve faiz oranlarının düşürülmesini istedi.

Tarım Orman Şurası'nın gelecek 25 yıla projeksiyon ve ışık tutacak bir çalışma olduğunu vurgulayan Kiraz, "Şura kararları Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak bir komiteyle izlenmeli. Bu kararların ne zaman gerçekleşeceğinin planlanması önem taşıyor. Hangi hedef ne zaman hayata geçirilecekse buna göre kaynak da ayrılmalı." diye konuştu.

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