Gıda üreticilerinin gözü bu fuarda
Bir çok ülkeden gıda firmalarının katılması beklenen Libya'daki fura 4-7 Mart tarihleri arasında kapılarını açıyor. Libya'nın tek uluslararası gıda ve tarım fuarı olan "Libya Food 2019"a Türkiye'den çok sayıda firma katılıyor.
FUAR, Libya’nın önde gelen fuarcılık şirketlerinden El Dawlia ve ICF işbirliğiyle düzenleniyor. Anılan fuar, Libya nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı Trablus’ta gerçekleşecek.
Türkiye, Fransa, İtalya, Tunus ve Cezayir ülke pavilyonlarıyla, Libya'nın en büyük fuar merkezi olan Tripoli International Fairground’ta düzenlenecek fuara 120'nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.
YÜZDE 80'İNİ İTHAL EDİYOR
2014’ten bu yana iç karışıklıklarla uğraşan Libya, 2018 başından itibaren güvenliğin daha etkin bir biçimde sağlanması ile diğer ülke konsoloslukları faaliyetlerine yeniden başladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Libya, gıda ve tarım ihtiyacının yüzde 80’ini ithal ediyor. Bu durum, Türkiye'den firmalar için de ciddi yatırım imkanları sunuyor.
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