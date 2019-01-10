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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
10.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Gıda üreticilerinin gözü bu fuarda

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Gıda üreticilerinin gözü bu fuarda

Bir çok ülkeden gıda firmalarının katılması beklenen Libya'daki fura 4-7 Mart tarihleri arasında kapılarını açıyor. Libya'nın tek uluslararası gıda ve tarım fuarı olan "Libya Food 2019"a Türkiye'den çok sayıda firma katılıyor.

FUAR, Libya’nın önde gelen fuarcılık şirketlerinden El Dawlia ve ICF işbirliğiyle düzenleniyor.  Anılan fuar, Libya nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı Trablus’ta gerçekleşecek.

Türkiye, Fransa, İtalya, Tunus ve Cezayir ülke pavilyonlarıyla,  Libya'nın en büyük fuar merkezi olan Tripoli International Fairground’ta düzenlenecek fuara 120'nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.

YÜZDE 80'İNİ İTHAL EDİYOR
2014’ten bu yana iç karışıklıklarla uğraşan Libya, 2018 başından itibaren güvenliğin daha etkin bir biçimde sağlanması ile diğer ülke konsoloslukları faaliyetlerine yeniden başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Libya, gıda ve tarım ihtiyacının yüzde 80’ini ithal ediyor. Bu durum, Türkiye'den firmalar için de ciddi yatırım imkanları sunuyor.

 

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