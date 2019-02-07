Gıda terörüyle boğazımıza kastediliyor  

2019’un ocak ayında enflasyon verileriyle ortaya çıkan gıda terörü konusunun önemli olduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonun %6.5’i gıda fiyatlarındaki artıştan geliyor. Gıdada hiçbir değişim yaşanmasa, diğer tüm kalemlerdeki artış aynı kalsa enflasyon aylık -0.43, yıllık yüzde 18.85’lere geliyor. Bu da gıda terörünü bize açıkça anlatıyor. Gıda terörü diyorum çünkü boğazımıza kastediyorlar. Ülkenin canına kastediyorlar da, mutfağına boğazına mı kastetmeyecekler. Bir de bakıyorsunuz açıklama yapanlara X partisinden aday olmuş, Y partisinin adamı. Bir çoğu bunu siyasi bir muhalefete dönüştürme amacında” dedi.

Bir grup ekonomi gazetecisiyle Ankara’da bir araya gelen Albayrak, tüketiciye ürünlerin daha ucuza ulaşmasını sağlayacak belediye tanzim satış mağazalarının açılacağını söyleyerek, “Haftaya adım atmaya başlıyoruz. Belediyelerimizle birlikte, çok uygun fiyatla ürünlerin satışının planlarını yapıyoruz. Tarlada 2 liralık domates, şehre geliyor 8 lira. Öyle bir şey var mı? Orta ve uzun vadede sadece hal yasası değil yasal düzenlemeler de olmak üzere adım atacağız. Tarladan sofraya fiyatları düzenleyeceğiz” diye konuştu. Seracılıkta yeni bir döneme girileceğini anlatan Albayrak, “Muhtemelen bu hafta Ziraat Bankası paket açıklayacak. Verimli yatırımlar noktasında. Serada kamu olarak stratejik yatırımlar geliyor. Önümüzdeki kış bunu göreceğiz, seralar da komisyoncular da eskisi gibi olmayacak” dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ





Türkiye’ye şu anda yabancı yatırımcılardan 30 yıllık kağıtlar için yoğun talep geldiğine dikkat çeken Albayrak, “Burada birinci önceliğimiz 2019 bütçesinde faiz yükünü maksimum düşürmek” dedi.

Faizler düşmesine rağmen bankaların kredi portföyünün artmadığına ilişkin bir soru üzerine ise Albayrak, “Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Marttan itibaren normalleşmesini bekliyoruz” dedi. Piyasa tedirginliği, korkuyu, bankacılık süreci üzerinden atmaya başladıkça bu sürecin daha da hızlı bir şekilde toparlanacağını belirten Albayrak, “Her kurum sorumlu olduğu işi layıkıyla yapmak durumunda. Alacağım yatacağım, onu yapacağım bunu yok yani. Bilmediğimiz bir şey, korku varsa oturup dinleyelim. Onunla ilgili tedbir alalım. Böyle bir noktadaysa da BDDK gerekli adımları atar. İlişkili kurumları çağırır dünya kadar yasal yetkisi var. Ama bu bundan değilse, kuru evhamdansa, farklı siyasi motivasyondansa bunu bilmek lazım” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN IMF’YE İHTİYACI YOK’

TÜRKİYE ve IMF sorusuna karşılık Bakan Albayrak, “Teknik tabirle tartışacaksak, Türkiye’nin hiçbir şekilde ihtiyacının olmadığı, Ağustos-Eylül ayında bile ortaydı. Bugün hiç olmadığı da. Borç stoku olarak, rasyolar olarak, dengelenme olarak ortada. Siyasi tarafta ise, Türkiye’de muhalefet hiçbir şey üretemediği için, gündem olarak köşeye sıktığı her dönemde topu taca atmak, konuyu farklı alana çekmek için bunları konuşuyor. Muhalefetin içler acıcı durumu ortada” dedi.

İŞ BANKASI DAHA GÜÇLENİR

CHP’NİN İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri tartışmalarına ilişkin ise Albayrak şunları söyledi: “Meclis bununla ilgili adım atacak, irade ortaya koyulacak olursa, siyasi tartışmanın ötesinde böyle bir dönüşüm oluşursa, ben çok net şunu söylüyorum: Gerek yatırımcı nezdinde, gerek sahiplik nezdinde, çok daha güçlü bir resim ortaya çıkar. Devletin sahip olduğu bir hisse düzeyinden bahsediyoruz. Kurumsallık ve yönetişim açısından baktığımızda İş Bankası çok başarılı zaten. Sadece bir hisse değişimi, o da olursa, bankanın sahiplik ve bilançosunu daha da güçlendiren bir aksiyon oluşturur. Gerek piyasalar açısından, gerek yatırımcı açısından da bu daha güven verici bir süreci oluşturur.”

TÜRK EKONOMİSİYLE KİMSE OYUNCAK GİBİ OYNAYAMAZ

TÜRKİYE’nin 2019 yılında ve gelecekte önünün açık olduğunu belirten Bakan Berat Albayrak, son dönemde atılan adımların olumlu etkilerinin görüldüğünü, önümüzdeki yılların ise bunun değerinin daha çok anlaşılacağı yıllar olacağını ifade etti. Albayrak, başta bankalar olmak üzere tüm paydaşlara atıfla, ekonominin iyi gittiği dönemlerde son sürat gidip dalgalanma dönemlerinde aşırı fren yapanlara sert çıktı. Albayrak, “Giderken son sürat, dururken kökleyerek fren. Yok öyle... Ekonomi oyuncak değil. Ekonominin paydaşlarının ekonomiyle oyuncak gibi oynamasına izin vermemek lazım. Bu, 82 milyonu ilgilendiren bir konu” dedi.

SEÇİM SONRASI GÜÇLÜ İYİLEŞME

“2019 Türkiye için enteresan bir yıl olacak” diyen Albayrak, “Davos’ta bunu gördük. Küresel ve bölgesel koşullar bunu gösteriyor. Bu durum Türkiye için fırsatları beraberinde getiriyor” dedi.

ALBAYRAK’TAN SATIRBAŞLARI

- Bakan Albayrak, 2019 büyüme hedefinin yüzde 2.3 olduğundan hareketle, “Bu hedefin çok rahat tutacağına inanıyorum. Fed’in aldığı son kararlar neticesinde de 2019 pozitif görünüyor” dedi.

- “2018 yılı sonu verilerine göre bankacılıkta 20 milyar liralık yapılandırmaya imza atıldığını belirten Bakan Berat Albayrak, Türk bankacılığının oldukça güçlü olduğunu söyledi.

- “2019’da kapsamlı vergi reformu içi çalışıyoruz” ifadesini kullanan Albayrak, “Türkiye’nin çok daha dinamik ve etkin bir vergi mimarisine ihtiyacı var.Küresel rekabet göz önünde bulundurulmalı ve ona göre bir vergi reformu yapılmalı” diye konuştu.

- Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Albayrak, “EYT konusu Cumhurbaşkanımızın da söylediği çerçevede şu an itibariyle gündemimizde yok” yanıtını verdi.

- Albayrak, “Hazine’de bir kültür, bir gelenek var. Ama herkesin de bir yoğurt yiyişi var. Benim birinci önceliğim vade, maliyet, kaynak ve para birimi noktasındaki enstrüman çeşitliliğini en optimum şekilde kullanmak” diye konuştu..

- Albayrak, “Türkiye Varlık Fonu’nun güçlü bir genel müdürü var. Bilanço büyütme, kredibilite, şeffaflık anlamında büyük yol kat edildi” dedi.