Gıda terörüne bu cezalar yetmiyor

Meclis’teki bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, “Burada tüm meclisin yardımına ihtiyacımız var. Gıdada taklit ve tağşişte her şey yasak ancak cezalar yeterli gelmiyor. Taklit ve tağşişi yapanlar bu cezai müeyyidelerde kanunun arkasından dolaşıyorlar, buradaki müeyyideleri hep birlikte önümüzdeki günlerde, inşallah ocağın ilk günlerinde artırıyor olmamız lazım” dedi.

İTHALAT ŞİMDİLİK YOK

Et ithalatıyla ilgili muhalefet vekillerinin sorularına yanıt veren Pakdemirli, “2018’de 3 bin 600 ton Sırbistan’dan et ithal etmişiz, 2019’da 428 ton. 1 milyon ton et üretilen, et yenilen bir ülkede karşılıklı tavizlerin değiştiği, ticari anlaşmaların olduğu bir ülkede, Ticaret Bakanlığı’nın da yapmış olduğu bazı anlaşmalar varken devletin ali menfaatlerini kenara mı atacaktık? Sudan’dan et ithalatına bir iznimiz yok, bunu da şimdilik 2020’de düşünmüyoruz. 2021’de bu konuyu tekrar konuşalım” diye konuştu. Pakdemirli, kenevirle ilgili de, bu yıl bin dekar kenevir ekildiğini belirtti. Atama bekleyen memur adaylarıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, “Norm kadrolarımız müsaade ettikçe de personel alımlarına devam edeceğiz ancak bugün için ben bu atama bekleyen arkadaşlarıma ‘Şu kadar kişiyi alacağız’ gibi bir haberim yok” dedi.

THK DİYALOĞU

Türk Hava Kurumu uçakları da genel kurul görüşmelerinde tartışıldı. Vekillerle, Pakdemirli arasında şu diyaloglar yaşandı:

- Pakdemirli: Siz de benim yerimde olsaydınız, emin olun, uçakları iptal eder, helikopter sayısını artırırdınız. Ben, Türk Hava Kurumu’nu seven bir insanım. Türk Hava Kurumu’na benim sevgimi kimse sorgulamasın. Türk Hava Kurumu’na kuşlar yuva yapmış mı? Yapmış.

- CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Sivil Havacılık onaylamış, yanınızdaki bakana sorun. Bakın burada, sertifikası burada.

- Pakdemirli: Eğer Sivil Havacılık da buna yetki verdiyse... Atatürk’ün kurduğu kurum olarak Türk Hava Kurumu’na ayrıcalık tanıyor, alicenaplık yapıyor. Bugüne kadar 135 milyon dolar para ödemişim Türk Hava Kurumu’na. Devlette 2 tane para ödeyen kurumuz biri Sağlık Bakanlığı, biri Tarım ve Orman Bakanlığı, ayıp değil mi Türk Hava Kurumu’nun bize yaptığı? 135 milyon dolar para ödemişim topu topu 10-15 milyon dolarlık uçaklara. Bunlar yenilenemez miydi? Bunları da sormamız lazım. Yani krala da bazen ‘çıplak’ demek gerekiyor. 45 bin lira olan uçuş fiyatını 91 bin liraya çıkarmışlar, gene de çağırmışım adamları “71 bin liraya yaparız” demişler.