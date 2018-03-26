Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açıkladı! İşte hileli ürün satan o firmalar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ürünlerinde hile yapan firmaların isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın açıkladığı listede, birçok firmanın dana eti ve kırmızı et diyerek vatandaşlara domuz eti ya da tek tırnaklı hayvan yani at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. İşte bakanlığın açıkladığı o firmalar...
Hileli ürünleri ifşa listesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tek tırnaklı eti (at ve eşek) yediren firmalar başta olmak üzere ürünlerinde tağşiş yapan birçok firmanın adını ifşa etti. Bakanlığın yayımladığı ürünler arasında enerji içeceği, çikolata gibi gıdalar da yer alıyor. İşte, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayımladığı tek tırnaklı eti tespit edilen hileli ürünler listesi
KÖFTEDE DOMUZ ETİ
Bir çok markada tek tırnaklı etine (at,eşek) rastlanırken, bazı firma ve restoranların domuz eti kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt’taki, bir restoranda Adana kıymasında, Tekirdağ Çorlu’da bir firmanın ürettiği kuru köfte ve sebzeli pişmiş köftede domuz eti tespit edildi.
Domuz eti tespit edilen bir diğer firma da Aydın’da üretim yapan bir sucuk üreticisi. Söz konusu firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuğunda domuz etine rastlandı.
BOYALI PUL BİBER
Domuz eti ve tek tırnaklı etlerinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda devreye giren ve sucuk, salam, sosis gibi ürünlerde et karışımını engelleyen tebliğin de delindiği görüldü. Sadece dana eti ile üretildiği iddia edilen ürünlerde kanatlı etine rastlandı. Yine bazı restoranların kıymalarında sakadat tespit edildi.
Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından birinin ‘Uzun sosis avantajlı’ paketinde ise ‘baş eti’ görüldü. Özellikle bazı zeytinyağı üreticilerinin de taklit ve tağşişe sıklıkla başvurduğu ortaya çıktı. Edirne’de üretim yapan bir yağ üreticisinin ‘riviera zeytinyağı’ olarak sattığı ürüne mumsu maddeler ve pirina yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Şanlıurfalı bir biber üreticisinin isot kırmızı pul biberinde ‘boya’ kullandığı ortaya çıktı.
TULUMDA BİTKİSEL YAĞ
Birçok bal üreticisinin de ürünleri listede yer aldı. Ballarda fruktoz ve glukoza rastlandı. Takviye edici birçok gıdada ve enerji içeceklerinde ise ‘ilaç etken maddeleri’ bulundu. Süt ve süt ürünleri üreticileri de listede kendisine geniş yer buldu. Tulum peynirlerinde bitkisel yağ ve nişastaya, manda yoğurtlarında süt yağı ve harici yağlara rastlandı. Bazı yoğurtlarda ise jelatin tespit edildi.
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