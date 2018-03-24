Gıda sahtekarlarından akla zarar yöntemler

OCAK ayında bu köşede art arda yazılar yazıp ‘Ücretini ödediğimiz, yediğimiz-içtiğimiz ürünlerin akıbetine hakim miyiz? Aslında ne yiyoruz, içiyoruz’ sorularını odağa almış restoranlarda yapılan gıda hilelerini gözler önüne sermeye çalışmıştım. Örneğin çorbalarda kullanılan kıymaya ‘ekstra’ ürünler katıldığını, salatalara dökülen zeytinyağlarının aslında gerçek zeytinyağı olmadığını, kanola ve mısır yağı karıştırarak maliyetlerin düşürüldüğünü belirtmiştim. Örnekler bunlarla da sınırlı değildi. Yemeklerde kullanılan tavuk suyunun tavuğun neresinden yapıldığının büyük bir soru işareti olduğunu, kimyasal çorba içiyor olabilme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu söylemiştim. Dönerden, salataya, kebaptan tatlıya kısacası ne yersek yiyelim gıda sahtekarlarının sınır tanımadığına dikkat çekmiştim. İlk yazımızın başlığı ise ‘kurtlar sofrasıydı’

TAM 173 FİRMA

Dün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzun zamandır arar verdiği bir şey yaptı ve taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları ve ürünleri internet siteleri üzerinden açıkladı. Tam 173 firma 282 üründe taklit ve tağşiş yapmış. Liste o kadar uzun ki tüm firmaları ve ürünleri buraya koymam mümkün değil. Listenin tamamı dün öğlen saatlerinden itibaren hurriyet.com.tr’de yer aldı. Dileyenler listenin tamamını ve listede yer alan firmaların yaptıkları gıda sahtekarlıklarını net bir şekilde görebilir. Listede yakından tanınan firmalar da var küçük üretici ve restoranlar da... Peki neler yapmış bu firmalar? Kısaca anlatalım.

KÖFTEDE DOMUZ ETİ

İstanbul Esenyurt’taki bir restoranda Adana kıymasında, Tekirdağ Çorlu’da bir firmanın ürettiği kuru köfte ve sebzeli pişmiş köftede domuz eti tespit edildi. Aydın’da sucukta domuz eti çıkmış. Sadece domuz eti de değil birçok üründe tek tırnaklı (at, eşek) etine rastlandı. Dana etinden yapılması gereken sucuk ve salamlarda kanatlı eti (tavuk vb) bazı restoranların kıymalarında ise sakatat bulundu. Sade et ve et ürünleri yok listede. Riviera zeytinyağı olarak piyasaya sürülen yağlarda mumsu maddelere, farklı yağlara rastlandı. Ama bunlarla da bitmiyordu liste. Pul biberlerin boya ile renklendirildiği, bala fruktoz ve glukoz karıştırıldığı açıklandı. Yoğurtlarda jelatin, peynirlerde bitkisel yağ ve nişasta olduğu açıklandı.

NE YİYİP, İÇİYORUZ BİZ

Gıda sahtekarlarının yöntemleri, sınır tanımazlığı karşısında söylenebilecek çok fazla şey yok. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konudaki denetimleri ve teşhiri çok önemli. Umarım bu konudaki çalışmalar düzenli olarak devam eder. Ama hepsinden önemlisi vatandaşların ne yiyip içtiğine dikkat etmesi. Ne olur yediğiniz içtiğinizi sorgulayın. Etin kilo fiyatı belliyken üç kuruşa satılan lohusa şerbetli döneri de restoranda önünüze konulan biberden başka herşeye benzeyen baharatı da, salataya boca edilen kimyasal nar ekşisini de, kaymak yerine peçete serilmiş yoğurdu da fark edin artık. Bu konuda çocuklarımızı da bilinçdirmemiz şart. Unutmayın, sağlığımızla oynayanları bulup çıkarmak, yetkililere bildirmek önce bizim görevimiz.