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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Gıda enflasyonuyla mücadele için soğuk depo zincirlerine destek

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Gıda enflasyonuyla mücadele için soğuk depo zincirlerine destek

Gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için meyve ve sebze ile et ve süt ürünlerinde soğuk depo zincirleri ile taşımacılık sırasında oluşan zayiat oranlarını en aza indirmeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek.

Gıda enflasyonuyla mücadele için yaş meyve ve sebze ile et ve süt ürünlerine yönelik soğuk depo zincirleri ile taşıma araçları modernizasyonuna teşvik verilecek.

AA muhabirinin, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik, lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılarak, tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.

Gıda dağıtım zincirindeki aracılık ve lojistik maliyetlerini azaltmayı teminen tarımsal üretimde örgütlü yapı güçlendirilecek, gıda, lojistik ve depolama hizmetlerini uluslararası standartlarda sunacak, daha rekabetçi bir yapının oluşmasını sağlayacak düzenleme yapılacak.

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesi için soğuk depo zincirleri desteklenecek. Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleriyle ilgili ürünlerde soğuk hava depo inşası ve ilgili makinelerin teminine destek olunacak.

Taşımacılık sırasında oluşan zayiat oranlarını en aza indirmeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu ve dönüşümü teşvik edilecek. Soğutmalı taşıma araçları ve bunların motorlu düzeneğinin teşviki için ilana çıkılacak.

Hububat, baklagil, fındık ve zeytin gibi ürünlerin depolandığı lisanslı depoculuk sistemi ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Rekabete açık ürün piyasası oluşturulması için bitkisel ve hayvansal ürün ihtisas borsaları tesis edilecek. Lisanslı depo sayısı ve kapasitesi artırılarak 2020 sonunda lisanslı depo sayısı 100'e ulaştırılacak.

ÜRÜN GÖZETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Tarım ürünlerinin arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurularak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak takip edileceği "ürün gözetim mekanizması" hayata geçirilecek. Buna yönelik yazılım, eğitim, mevzuat, veri mimarisiyle ilgili kurumlarla protokol hazırlanması gibi aşamalar tamamlanacak.

Taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat atışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek. Yenilenebilir enerji kullanan sera sayısının artması için gerekli teşvikler ilan edilecek.

Tarımsal ürünlerde e-ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Hal Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişiklikte, toptancı hallerinde elektronik ticaret platformu kurulmasına ilişkin hükme yer verilecek. Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun alanlar, iklim şartlarına göre yeniden değerlendirilecek.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ TİCARETE GİRECEK

Gıda güvenliğinin sağlanması için iklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacak. Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun alanlar, iklim şartlarına göre yeniden değerlendirilecek. Gelecek iklim projeksiyonlarına göre ürün uygunluk alanları belirlenecek.
Tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki aracıların sayısının azaltılması, tüketicinin makul fiyatlardan ürüne erişimi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurulması yönünde kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sistemde etkin olarak yer alması sağlanacak. Bu kapsamda, üretici birliklerinin ticari faaliyette bulunabilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenleme yapılacak. Denetim ve yönetim altyapısı güçlü bir dağıtım modeliyle tarımsal ürünlerin piyasaya daha hızlı ve uygun fiyatla sunulmasını sağlamaya yönelik kanuni düzenleme gerçekleştirilecek.

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