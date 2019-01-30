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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
30.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Gıda devi için sancılı süreç: Hakim ortak iflasını istedi

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Gıda devi için sancılı süreç: Hakim ortak iflasını istedi

Yörsan Gıda’nın yüzde 96,13 hissesine sahip olan Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları AŞ, iflasını istedi. Dava dilekçesinde “Şirket borca batık durumda, iflasına karar verilsin” denildi.

SÜT ve süt ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Yörsan Gıda geçen yıl sonunda konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirkete 1 yıllık kesin mühlet verdi. Yörsan Gıda’ya kesin mühlet kararı verilmesinden günler sonra İstanbul’da dikkat çeken bir dava açıldı.

İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava, Dairy Fresh AŞ avukatları tarafından açıldı. 790 milyon 405 bin 737 TL sermayesi bulunan şirket için mahkemenin iflas kararı vermesi talep edildi. Dava dilekçesine göre, Dairy Fresh’in tek mal varlığının Yörsan Gıda olduğu kaydedildi. Dava dilekçesine göre, Yörsan tarafından açılan konkordato davası nedeni ile şirketin hisselerinin satılamadığı kaydedildi.

Dairy Fresh AŞ borca batık durumda olduğu kaydedilen dava dilekçesinde, şirketin iflasına karar verilmesi istendi.

İKİ YOLU VAR
Açılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Av. Deniz Ekiz Tomtom “Konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin borçlu durumdan kurtularak ticari hayatına devam etmesi iki şekilde mümkün olabilmekte. Bunlar ya şirketin malvarlığı ile borçların karşılanması ile ya da şirket ortaklarınca sermaye artırımı yapılarak şirkete faaliyetlerini devam ettirecek kaynak sağlanması şeklinde gerçekleşebiliyor” dedi.

SERMAYE ARTIRIMI DA MÜMKÜN DEĞİL
Av. Deniz Ekiz Tomtom değerlendirmesinin devamında “Yörsan Gıda bakımından şirketin faaliyetine devam etmesi, hâkim ortağının ticari faaliyetini sonlandırmak için iflas başvurusunda bulunması ile mümkün görünmüyor. Yüzde 96,13’lük hisseye sahip hâkim ortağın borca batık durumda olması nedeniyle sermaye artırımı gerçekleştirmesi de mümkün değil” dedi.

ALACAKLILARIN DURUMUNU KÖTÜLEŞTİRİR
Yörsan hakkında verilen kesin mühlet kararından kısa bir süre sonra Dairy Fresh AŞ açılan iflas talepli dava için “İyi niyet kuralları ile bağdaşmamakta” diyen Av. Deniz Ekiz Tomtom “Bu durum, alacaklıların durumunu kötüleştirmekte ve en önemlisi konkordatonun nihai amacı olan Yörsan’ın borçlarını ödeyerek faaliyetlerine devam etmesi amacına açıkça ters düşmektedir” yorumunda bulundu.

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato istedi
Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato istedi

 

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