Gıda devi için sancılı süreç: Hakim ortak iflasını istedi
Yörsan Gıda’nın yüzde 96,13 hissesine sahip olan Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları AŞ, iflasını istedi. Dava dilekçesinde “Şirket borca batık durumda, iflasına karar verilsin” denildi.
SÜT ve süt ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Yörsan Gıda geçen yıl sonunda konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirkete 1 yıllık kesin mühlet verdi. Yörsan Gıda’ya kesin mühlet kararı verilmesinden günler sonra İstanbul’da dikkat çeken bir dava açıldı.
İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava, Dairy Fresh AŞ avukatları tarafından açıldı. 790 milyon 405 bin 737 TL sermayesi bulunan şirket için mahkemenin iflas kararı vermesi talep edildi. Dava dilekçesine göre, Dairy Fresh’in tek mal varlığının Yörsan Gıda olduğu kaydedildi. Dava dilekçesine göre, Yörsan tarafından açılan konkordato davası nedeni ile şirketin hisselerinin satılamadığı kaydedildi.
Dairy Fresh AŞ borca batık durumda olduğu kaydedilen dava dilekçesinde, şirketin iflasına karar verilmesi istendi.
İKİ YOLU VAR
Açılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Av. Deniz Ekiz Tomtom “Konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin borçlu durumdan kurtularak ticari hayatına devam etmesi iki şekilde mümkün olabilmekte. Bunlar ya şirketin malvarlığı ile borçların karşılanması ile ya da şirket ortaklarınca sermaye artırımı yapılarak şirkete faaliyetlerini devam ettirecek kaynak sağlanması şeklinde gerçekleşebiliyor” dedi.
SERMAYE ARTIRIMI DA MÜMKÜN DEĞİL
Av. Deniz Ekiz Tomtom değerlendirmesinin devamında “Yörsan Gıda bakımından şirketin faaliyetine devam etmesi, hâkim ortağının ticari faaliyetini sonlandırmak için iflas başvurusunda bulunması ile mümkün görünmüyor. Yüzde 96,13’lük hisseye sahip hâkim ortağın borca batık durumda olması nedeniyle sermaye artırımı gerçekleştirmesi de mümkün değil” dedi.
ALACAKLILARIN DURUMUNU KÖTÜLEŞTİRİR
Yörsan hakkında verilen kesin mühlet kararından kısa bir süre sonra Dairy Fresh AŞ açılan iflas talepli dava için “İyi niyet kuralları ile bağdaşmamakta” diyen Av. Deniz Ekiz Tomtom “Bu durum, alacaklıların durumunu kötüleştirmekte ve en önemlisi konkordatonun nihai amacı olan Yörsan’ın borçlarını ödeyerek faaliyetlerine devam etmesi amacına açıkça ters düşmektedir” yorumunda bulundu.
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