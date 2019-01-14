GİB MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?
Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yılda iki kez olmak üzere tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme işlemleri devam ediyor. Borç sorgulama sürecinin ardından araçlarına ait 2019 MTV borç ödeme işlemini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Gelirler İdaresi Başkanlığı borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, o detaylar
GİB MTV borcu sorgulama işleminin ardından taşıt sahipleri, araçlarının ilk ve ikinci taksitlerini toplu olarak da ödeyebilecek. Peki, 2019 yılının MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılabiliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
MTV VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
MTV HESAPLAMA İŞLEMİ
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
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