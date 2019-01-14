GİB MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
14.01.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

GİB MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

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GİB MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yılda iki kez olmak üzere tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme işlemleri devam ediyor. Borç sorgulama sürecinin ardından araçlarına ait 2019 MTV borç ödeme işlemini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Gelirler İdaresi Başkanlığı borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, o detaylar

GİB MTV borcu sorgulama işleminin ardından taşıt sahipleri, araçlarının ilk ve ikinci taksitlerini toplu olarak da ödeyebilecek. Peki, 2019 yılının MTV borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılabiliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. 

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ

MTV VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

MTV HESAPLAMA EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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