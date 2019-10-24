Ghosn gölgesinde şov!
Dünyada otomotiv fuarlarının geleceğinin tartışıldığı bir dönemde, sadece Japon markaların yeniliklerini ve geleceklerini sergilediği Tokyo fuarı kapılarını açtı.
2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 46’ncı kez kapılarını açan fuar, Kasım 2018’de Tokyo’da tutuklanan ve şu an hala Japonya’da ev hapsinde tutulan Renault-Nissan ittifakının efsane CEO’su Carlos Ghosn’un gölgesinde kalmış gibi. Çünkü Ghosn’un tutuklanıp tek kişilik hücreye atılması ve uzun süre ifade bile verememesi hem Japonya’daki adalet sisteminin tartışılmasına hem de Japon markalara olan bakışı değiştirdi. Diğer taraftan Tokyo şovunda Japon markalar sadece yeni nesil modellerini değil ayrıca yeni mobilite çözümleri ve alternatif yakıt teknolojilerini de gözler önüne serdi.
ÖNCÜ ELEKTRİKLİ VİTRİNDE
LÜKS otomobil üreticisi Lexus, elektrikli vizyonunu Tokyo Otomobil Fuarı’nda sergiledi. LF-30 Konsepti’nin örtüsünü dünya prömiyeriyle açan Lexus, yenilikçi yaklaşımını sıra dışı tasarıma sahip bir araçla devam ettirdi. Lexus, LF-30’u tanıtmasıyla birlikte ilk yüzde 100 elektrikli otomobilinin örtüsünü de Kasım ayında kaldıracağını duyurdu.
ESİN KAYNAĞI CADILARIN SÜPÜRGESİ OLDU
TOYOTA, Tokyo fuarında geleceğini şekillendirecek araç teknolojileri dışında ‘Toyota kabini’ isimli bir alanda çok dikkat çeken bir ürünü de sergiledi. Toyota e-broom (elektrikli süpürge) isimli bu mobil platform masal ve filmlerde cadı tarafından havada uçmak için kullanılan süpürgeden esinlenmiş. Geleceğin ilk el hareketliğini sağlayan bu cihaz üzerindeki tekerlek ile havada uçuyormuş hissi verirken, patenler sayesinde de hareket kabiliyeti sağlıyor.
ELEKTRİKLİ DE VAR HİDROJENLİ DE
DÜN kapılarını açan fuarda Toyota, yüzde 30 daha fazla menzil sunan hidrojen yakıt hücreli 2’nci nesil Mirai konsept, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak duygusal bir bağ kuran LQ konsepti ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımını otonom olarak sağlayacak e-Palette konseptini ve Japonya’da tasarlanıp Avrupa’da üretilecek olan Yeni Yaris’i beğenilere sundu. Toyota standlarında ayrıca yüzde 100 elektrikli Ultra-Compact EV modelleri de otomobil tutkunlarıyla buluştu.
İLK ELEKTRİKLİYE SPORTİF İSİM
Mazda, Tokyo’da seri üretimine başlanacak ilk yüzde 100 elektrikli modeli MX-30’u tanıttı. MX-5’ten türetilen ismi dolayısıyla sportif bir araç olacağının sinyalleri verilen MX-30’in 2020’de Avrupa’da satışına başlanacak. Aracın Amerika’da ise 2021 gibi satılabileceği belirtiliyor.
YÜKSEK ABİSİYLE JAZZ YAPACAK
4’üncü nesil yeni Jazz/Fit’i Tokyo’da tanıtan Honda, bir de sürpriz yaparak Jazz’ın crossover yani yüksek versiyonu Jazz Crosstar’ı da sergiledi. Böylece Crosstar, HR-V’den sonra Honda’nın küçük SUV pazarına girdiği ikinci model oldu.
JAPONYA’DA LUTECIA OLDU
Tokyo Otomobil Fuarı’nda Japonlar dışında Fransız Renault ve Alpine markaları da yer alıyor. Türkiye adına en büyük sürpriz ise Bursa’da üretilen yeni Clio’nun Lutecia ismiyle fuarda sergilenmesi oldu.
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