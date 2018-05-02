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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
02.05.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Gezginlerin boş bavulları için pazaryeri kurdular

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Gezginlerin boş bavulları için pazaryeri kurdular

Ülkenizde bulamadığınız ürünleri gezginler aracılığıyla yurtdışından getirtmenizi sağlayan online bir pazaryeri kurmak için harekete geçen Türk girişimciler ‘Glocalzone’yu kurdu. Girişimin Kurucu Ortağı Doğan Turan, “Gezginler ekledikleri seyahatlerine gelen talepleri karşılayarak ürün başına komisyon kazanma fırsatı yakalıyor” dedi.

BİR yakınımız yurtdışına çıktığında genellikle ülkemizde olmayan bir ürünü sipariş veririz. Ancak ne zaman, kimin yurtdışına çıkacağını önceden kestirebilmek çok mümkün olmuyor. Bu sorundan yola çıkan Türk girişimciler ‘Glocalzone’ adındaki startup’ı kurdu. Burak Sönmez ve Doğan Turan tarafından geçen yıl kurulan Glocalzone, ülkenizde bulamadığınız ürünleri, gezginler aracılığı ile yurtdışından getirtmenizi sağlayan online bir pazaryeri.

KOMİSYON KAZANDIRIYOR
“Ürün talep edenler, hem ülkelerinde bulamadıkları ürünlere ulaşabiliyorlar hem de ürün ülkelerinde olsa bile çoğu zaman yurtdışından çok daha ucuza satın almış oluyorlar” diyen Doğan Turan, gezginlerin ise ekledikleri seyahatlerine gelen bu talepleri karşılayarak, ürün başına komisyon kazanma fırsatı yakaladıklarını belirtti. Doğan Turan, “Yani gezdikçe kazanıyorlar, kazandıkça geziyorlar. Böylelikle kullanıcılar, dünyanın her yerinden her türlü ürüne çok daha hızlı ve daha ucuza erişebiliyorlar” diye konuştu.

Sistemin nasıl çalıştığına değinen Doğan Turan, şunları anlattı: “Sistemin kullanılabilmesi için önce www.glocalzone.com’a üye olup giriş yapılması gerekiyor. Ardından eğer gezginseniz; bir sonraki seyahatinizi ya da seyahatlerinizi detaylarıyla sisteme ekliyorsunuz. Bu noktada ürün fiyat aralığı, kategorisi ve boyutları için kriterlerinizi belirliyorsunuz. Size gelen ürün talep mesajlarına, almak istediğiniz komisyonu da ekleyerek cevap veriyorsunuz. Ürün talep ediyorsanız, üye olup giriş yaptıktan sonra eklenmiş olan seyahatlere ürün talebi yolluyorsunuz. Ürün ve komisyon konusunda gezginlerle anlaştıktan sonra arzu ettiğiniz ürünü gezginden talep ediyorsunuz. Sistem içinde bir kullanıcı aynı anda hem gezgin, hem de ürün talep eden kişi olabiliyor.”

Şu anda Glocalzone, henüz test (beta) aşamasında olduğunu belirten Doğan Turan, buna karşılık 2 bine yakın aktif kullanıcının ve tamamlanan yüzlerce başarılı işlemin olduğunu ifade etti. Platformda bir ödeme sistemi bulunmadığını sözlerine ekleyen Doğan Turan, “Gerçekleşen işlemlerden şu an bir gelir elde etmiyoruz. Ancak önümüzdeki ay itibari ile entegre edeceğimiz güvenli ödeme sistemi ile birlikte başarılı olan işlemlerde ürün fiyatı üzerinden komisyon almaya başlayacağız. Böylelikle çok daha güvenilir bir sistem ile karşınızda olacağız” dedi.

STARTUP KARDEŞLİĞİ
GİRİŞİMLERİNİN Türkiye İş Bankası ana desteğiyle Kolektif House tarafından yürütülen Workup programında olduğunu anlatan Doğan Turan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Workup, Glocalzone için bir dönüm noktası oldu. En iyi mentorlerle bizi buluşturuyor. Yaşadığımız herhangi bir sorunda, aklımıza takılan herhangi bir soruda asla yardımsız ya da cevapsız kalmıyoruz. Ayrıca Ömer Erkmen’in öncülük ettiği ‘Startup Kardeşliği’ sayesinde içeride bulunan neredeyse tüm girişimlerle farklı konularda çeşitli iş birlikleri kuruyoruz. Sürekli öğrenip, öğrendiklerimizi hem kendi işlerimizde kullanıyoruz, hem de diğer girişimlerle paylaşıyoruz. Öğrenmek demişken, program içinde aldığımız harika eğitimlerin bizi her hafta biraz daha ileri götürdüğünü söylemeden geçmek istemem. Özetle, erken aşamada katılabileceğimiz en iyi program Workup’tı ve bu şansı yakaladığımız için oldukça mutluyuz.”

Gezginlerin boş bavulları için pazaryeri kurdular
İLK YATIRIMLARI HOCALARINDAN GELDİ
İLK tohum yatırımlarını 1 milyon TL değerleme ile geçen hafta aldıklarını dile getiren Doğan Turan, “Aldığımız yatırımın, bizim için miktarı ya da değerlemesinden daha önemli bir anlamı var. Çünkü bu yatırımı, ilk günden beri bizimle birlikte olan ve bize inanan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden akademisyenlerimiz Taylan Özgür Demirkaya ve Serdar Savaşan’dan aldık. Henüz öğrenciyken hocalarımızdan yatırım almak bizi oldukça mutlu etti” diye konuştu.

Gezginlerin boş bavulları için pazaryeri kurdular
2’NCİ DÖNEM İÇİN GERİ SAYIM
WORKINGTON Kuluçka Merkezi’nde 2’nci dönem startup başvuruları başladı. 12 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında ‘workincubation.com’ adresinden gerçekleştirilecek başvuruların ardından seçilen projeler, Workinton’da ‘kuluçka’ya alınacak. ‘Workinton Kuluçka Merkezi’nde gelişen startup’lar, DemoDay’lerde melek yatırımcılarla buluşturulacak. Workinton CEO’su Pınar Massena, “Workinton bünyesinde kurduğumuz Kuluçka Merkezi’nde startup’ları geleceğe ve global rekabete hazırlıyoruz. Startup’ların ihtiyaç duyduğu, sektöründe uzman kişilere ulaşmalarını sağlayan bir yapı sunuyoruz” dedi.

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