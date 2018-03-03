Gezdi, gördü ama harcamadı

DÜNYADA ‘tax free shopping’ (vergisiz alışveriş) sektöründe faaliyet gösteren Global Blue, Türklerin en çok tax free alışveriş yaptıkları ülkeleri ve harcamalarındaki değişimleri açıkladı. Global Blue’nun hizmet verdiği 40 ülkede Türk vatandaşlarına yapılan Tax Free iadelerine göre hesaplanan toplam alışveriş tutarlarına göre, Türklerin yurtdışında yaptıkları harcamalarda düşüş yaşandı. Global Blue aracılığıyla 2016’da 138 milyon 599 bin 81 Euro vergisiz alışveriş yapan Türk vatandaşlarının harcaması, 2017’de yüzde 18 düşüş gösterdi. 2017’de yapılan alışveriş tutarı 113 milyon 158 bin 130 Euro’ya geriledi.

İLK SIRADA İTALYA

Türk turistler en çok İtalya’da harcaa yaptı. 2017’de Türklerin alışveriş için harcadığı tutar 26 milyon 275 bin 886 Euro oldu. Geçen yıl bu rakam 31 milyon 914 bin 77 Euro’ydu. Listenin ikinci sırasında 24 milyon 403 bin 821 Euro harcamayla İngiltere geldi. Bu ülkeden geçen yıl Türk turistlerin yaptığı alışveriş tutarı ise 25 milyon 151 bin 567’ydi.

Almanya’da da Türk turistlerin yaptığı harcamalarda düşüş yaşandı. 2016’da bu ülkede 25 milyon 707 bin 875 Euro’luk alışveriş yapılırken, 2017’de 18 milyon 457 bin 790 Euro’ya kadar geriledi. Listenin dördüncü sırasında ise 13 milyon 896 bin 475 Euro’luk harcama ile Fransa yer aldı. Geçen yıl yapılan harcama tutarı ise 16 milyon 838 bin 545 Euro’ydu. Listenin beşinci sırasında da 5 milyon 253 bin 609 Euro harcama ile Hollanda kendisine yer buldu. 2016’da ise bu ülkede Türklerin yaptığı harcama tutarı 6 milyon 151 bin 63 Euro seviyesindeydi.





2015’İN BİLE GERİSİNDE

Türk Vatandaşlarının yurtdışında yaptıkları tax free alışverişin yüzde 23’ünün Italya’da, yüzde 22’sinin Ingiltere’de, yüzde 16’sının Almanya’da, yüzde 12’sinin ise Fransa’da gerçekleştiğine dikkat çeken Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, “Toplam satışlar 2016’dan 2017’ye yüzde 18 düştü. Genelde tüm ülkelerde olduğu gibi 2015 yılına bile kıyasla yüzde 11 geride. Bunun altında yatan önemli nedenler arasında AVM ve cadde mağazalarında artık aranan hemen her ürün ve markanın kolayca bulunması, Türkiye’de tadilat, değiştirme, taksit gibi imkanların daha cazip olması sayılabilir. Ayrıca TL’nin Euro karşısındaki değer kaybı da nedenler arasında” diye konuştu. Türkler gittikleri ülkelerde ortalama olarak en çok harcamayı saat ve kuyum kategorisinde yaptı. Bu kategoride yapılan ortalama harcama 2 bin 987 Euro olurken, deri,çanta ve aksesuar kategorisinde yapılan kişi başın ortalama harcama 944 Euro, giyim ve moda için kişi başına düşen ortalama harcama 437 Euro seviyesindeydi.

Alışveriş ikinci planda

TAX free satışlarında yüzde 18’lik düşüş yaşansa da yurtdışına çıkan Türk vatandaşı sayısında yüzde 17’lik artış yaşandı. 2016’da 8 milyon 62 bin 65 kişi yurtdışına çıkarken, 2017’de bu sayı 9 milyon 440 bin 457’ye çıktı. Hülya Aslantaş, “Türk vatandaşları artık yurtdışı gezilerinde, öncelikle alışveriş için değil, kültür, gastronomi, gezme görme gibi, turistik amaçla seyahat ediyorlar” dedi.