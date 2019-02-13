Gersan Elektrik bölünüyor
Gersan Elektrik 24.6 milyon lira seviyesinde bedelsiz sermaye artırımı yapacak.
Gersan Elektrik iç kaynaklardan ve kar payından bedelsiz olarak sermaye artışında bulunacak.
Gersan Elektrik, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı onayla birlikte sermaye artırımına gidiyor. Şirket 55.304.947 lira olan sermayesini yüzde 31.99 oranında iç kaynaklardan, yüzde 12.65 oranında ise kar payından bedelsiz olarak artıracak. Böylece şirketin sermayesi 80 milyon liraya ulaşmış olacak. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 150 milyon lira seviyesinde. Toplam sermaye artırımı 24.695.053 lira olarak gerçekleşecek. Sermaye artırımı 14/02/2018 tarihinde yapılacak.
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