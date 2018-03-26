Gerilime Çin de dahil oldu: Canavarı hapsedelim!

Çin'in WTO temsilcisi Zhang Xiangchen, Cenevre'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolar değerindeki Çin mallarına, 1974 tarihli ticaret yasasının Section 301 adlı maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Zhang, "ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. WTO üyeleri Section 301 soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden WTO kurallarının kafesine hapsetmelidir" dedi.

Zhang, Section 301 uyarınca tek yanlı soruşturmaların temelde WTO kurallarına aykırı olduğunu söyledi ve Washington'un bir anlaşmazlık durumunda, lehinde bir WTO kararı olmadıkça bu maddeyi kullanmayacağını daha önceki bir WTO toplantısında taahhüt ettiğini söyledi.

Zhang, metni Reuters'e verilen açıklamasında, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için WTO kurallarını ve "başka gerekli yolları" kullanarak tepki göstereceğini söyledi.

''OMUZ OMUZA VERMELİYİZ''

"Tek yanlılık temelde WTO ile bağdaşmaz; tıpkı su ve ateş gibi. Açık denizde bir tekne alabora olursa hiç kimse boğulmaktan kurtulamaz. Birisinin tekneyi tahrip etmesini oturup seyretmemeliyiz. WTO kuşatma altındadır ve hepimiz omuz omuza vererek onu savunmalıyız."

Trump yönetimi, WTO'da yargıç atamalarını engellediği için ve örgütte geleneksel olarak tabu sayılan güvenlik nedenlerini, yeni çelik ve alüminyum vergileri kararına gerekçe yaptığı için bazı üyelerce zaten eleştiri altında.

Bir yetkili, toplantıya katılan ABD temsilcisinin ise, Section 301 soruşturmasına göre Çin'in uyguladığı teknoloji transferi politikalarının, Amerikan şirketlerinin her yıl milyarlarca dolar zararına yol açtığını söylediğini bildirdi.

ÇİN'İN WTO'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

ABD Cuma günü, Çin'i WTO'ya şikayet ederek, patent hırsızlığı ve lisans verme kurallarını kullanarak yabancı teknoloji sahipleri arasında farklı muamele yapmakla suçlamıştı.

S&P'DEN DEĞERLENDİRME

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) ABD’nin getirdiği ek gümrük vergilerinin etkilerinin şimdilik sınırlı olduğunu bildirdi.



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun zamandır tehdit konusu olan Çin’e karşı ticaret yaptırımları paketi ortaya çıktı. Fakat ticaret savaşları henüz kaçınılmaz değil. Genel olarak, Çin’e karşı uygulanacak olan gümrük vergilerinin ve yatırım kısıtlamalarının Çin ekonomisinde derin bir sancı yaratması beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, önümüzdeki dönemde Çin tarafından atılabilecek adımların son derece önemli olduğu vurgulanırken, ”S&P, Çin’in vereceği cevabın gelecekte ne olacağı konusunda daha belirleyici olacağına inanmaktadır. Bu zamana kadar Çin’in yaklaşık 3 milyar ABD doları hacminde vergi artış adımı görece ölçülüydü.” değerlendirmesi yapıldı.

TİCARET SAVAŞINA DÖNÜŞEBİLİR

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Direktörü Terry Chan ise “İlerleyen dönemde Çin’in daha agresif adımlar atması halinde ABD ve Çin arasındaki gerilim artarak ticaret savaşlarına dönüşebilir. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bu türden bir kriz diğer ülkelere de yayılabilir.” uyarısında bulundu.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla, Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifini veren genelgeye imza atmıştı.

Trump, Çin'e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtmiş, Çin'e yönelik ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarını belirleme görevini ise ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) vermişti. Buna göre, USTR'ın belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor. Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor.

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