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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.06.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Gerilimde yeni cephe... Bu kez oraya sıçradı

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Gerilimde yeni cephe... Bu kez oraya sıçradı

Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyle ilgili bazı Amerikalı politikacılar tarafından yapılan yorumlar nedeniyle ABD'nin Pekin'deki elçilik müsteşarı Robert Forden'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Forden'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng tarafından bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Lı tarafından Forden'a, Hong Kong'ta yaşanan olayların Çin'in iç işleri olduğunun ve diğer ülkelerin müdahil olmaması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

Lı'nın Forden'e, ABD'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine karşı "tarafsız ve adilane" yaklaşması gerektiğini söylediği aktarılan açıklamada, "Çin'in ABD'nin eylemlerine karşılık vereceği" ifade edildi.

DESTEK VERMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı ABD'li politikacılar, Hong Kong'ta zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesine imkan sağlayacak söz konusu yasal düzenlemeye karşı düzenlenen gösterilere destek vermişti.

Pelosi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili yasanın kabul edilmesi halinde, "ABD Kongresinin bölgenin özel bir ticaret düzenlemesini hak edecek yeterli özerkliğe sahip olup olmadığını yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını" ifade etmişti.

Gerilimde yeni cephe... Bu kez oraya sıçradı

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da 'sınırdışı ve iade' yasası çıkarılmasına yönelik protestolar, polisle çatışmaya dönüşmüştü. 

Diğer yandan, ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi bir grup milletvekili, Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdare Bölgesinin özerk statüsünün korunması için Pekin ve Hong Kong yönetimine ekonomik baskı yapmayı öngören bir yasa teklifi hazırlamıştı.

ÖZERKLİK KARŞITI ADIMLAR

Tasarıda, Hong Kong'un bağımsız ve özerk statüsünün Çin yönetiminin müdahalelerine karşı korunması gereği vurgulanarak, özerklik karşıtı adımlara karşı ABD'nin Hong Kong ile ilişkilerini ve bölgenin özel ticari statüsünü gözden geçirmesi öngörülüyor.

Hong Kong yönetiminin, son günlerde büyük kitle gösterileriyle protesto edilen, zanlıların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesi halinde bunun ciddi ticari sonuçları olacağı uyarısında bulunulan tasarının imzacılarından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, "Kabul edilmesi halinde bu yasa,

Senatoyu ABD-Hong Kong ilişkilerini yeniden değerlendirmek durumunda bırakacak." demişti.

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