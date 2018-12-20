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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Gerilim cepte

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Gerilim cepte

Elektronikle uğraşanların en önemli araçlarından biri elektronik devreler arasındaki elektrik gerilimi ölçen osiloskoplar, hem pahalı hem de taşınması oldukça güç. Bu sorunun çözümü için yola çıkan ‘Compocket’, Minis adındaki cihazla osiloskopları hem ucuzlattı hem de cebe sığmasını sağladı.

ELEKTRONİK ile uğraşanların elinin ayağının olduğu bazı araçlar vardır. Bu araçların başında eski tip radyoları andıran ‘osiloskop’ geliyor. En basit anlatımla osiloskoplar, elektronik devreler arasındaki elektrik gerilimi ölçen cihazlar. Ancak bu cihazlar, hem pahalı hem de yakaşık 2.5 kilogram olduğu için elektronikle uğraşanlar için pek de ulaşılabilir durumda sayılmaz. İşte bu sorunu gören ve çözen bir girişim Hürriyet Startup’ın konuğu oldu. Startup’ın adı ‘Compocket’. Melikşah Çakır, Selim Coşkun Güler ve İbrahim Tilki, söz konusu 2.5 kilogramlık bu dev cihazı alıp, 60 gram ağırlığını düşürmeyi ve cebe sığdırmayı başardılar.

KENDİ SORUNLARIYDI

Compocket’ı 2017’nin başında elektronik ve haberleşme mühendisleri İlayda Büyükdoğan ve Burak Deniz ile birlikte İstanbul’da kurduklarını anlatan Selim Coşkun Güler, 2018 ortasında ise Kopenhag’daki ikinci ofisleriyle Avrupa’da da çalışmalara başladıklarını ifade etti. Güler, “Üniversite öğrencisiyken sadece elektronik laboratuvarlarında ve sınırlı sayıda bulunan eski ölçüm cihazlarına kolaylıkla ulaşamadığımız için yaptığımız projeler hep aksıyordu. Osiloskopu kullanmadan hobi amaçlı yaptığımız elektronik projelerimizdeki hataları tespit etmek günlerimizi alıyordu ve bu durum motivasyonumuzu kırıyordu. Girişim fikrimizin çıkış noktası da, osiloskop almaya maddi imkanımızın yetmediğini görmemiz oldu. Kendimize, ‘Biz osiloskop yapamaz mıyız?’ diye sorarak başlayan yolculuğumuz, aslında bu cihazları yeni teknolojilerle çok daha basitleşebileceğini tespit etmemizle ilerledi” dedi.

LİSELİLERE DESTEK

Güler, “Mühendisler tarafından çok çeşitli alanlarda kullanılan osiloskop, pahalı ve karmaşık bir cihaz. Compocket, büyük, karmaşık ve pahalı olan osiloskopu yeniden tasarlayarak mobil ve bilgisayar tabanlı, taşınabilir, kompakt bir cihaza dönüştürdü ve cepte taşınabilir hale getirdi. Endüstri 4.0 teknolojisiyle çalışan ürünümüz Minis, şu anda en küçük ve en kolay öğrenilebilen osiloskoptur. Elektronik ölçüm cihazlarının dünya genelindeki pazar payı 25 milyar dolardan fazla ve 2023’te 30 milyar doları bulması bekleniyor” dedi.

KİTLESEL FONLA SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAKLAR

Bugünlerde Arıkovanı kitlesel fonlama platformu üzerinde bir fonlama kampanyası başlattıklarını ifade eden Güler, “Buradan elde edeceğimiz fonlama ile hem seri üretim yapacağız hem de ürettiğimiz Minis’leri meslek liseli öğrenciler ile buluşturacağız. Minis’ler ile çok sayıda öğrencinin laboratuvar deneyimine katkı sağlamış olacağız. Bu nedenle isterseniz meslek liseli öğrencilerimize ulaştırmamız için isterseniz kendi kullanımınız için dilediğiniz sayıda Minis alabilirsiniz” dedi.

 

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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