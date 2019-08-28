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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Geri dönüşleri devam ediyor

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Geri dönüşleri devam ediyor

Yurt dışından gelen Türklerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Gurbetçiler sınır kapılarındaki işlemlerinin tamamlanmasını hüzünle bekliyor.

Yurt dışından gelen Türklerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. İzinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geldi.

Gurbetçiler sınır kapılarındaki işlemlerinin tamamlanmasını hüzünle bekliyor. Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve yoğunluğu önleyen parkta sıralarını bekleyen gurbetçilerden Yozgatlı Erol Aytekin, AA muhabirine, 18 yıldır Fransa'da yaşadığını söyledi.

Geri dönüşleri devam ediyor
Vatan hasretinin dinmesine 6 haftalık iznin yetmediğini aktaran Aytekin, sevinçle girdikleri Kapıkule'den hüzünle çıkmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Erzincanlı Zabit Can da vatanın kıymetinin uzakta olunca daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Avusturya'da 30 yıldır yaşayan Afyonkarahisarlı Osman Aydın, Türkiye'den ayrılırken hüzünlendiğini anlattı.

Geri dönüşleri devam ediyor
Ayrılıkların her zaman zor olduğunu belirten Aydın, "Gurbetten Türkiye'ye döndüğünde güzel sevinç oluyor, hasreti kucaklıyorsun. Hele girişte Türk bayrağını gördüğünde güzel şeyler hissediyorsun. Ayrılırken de burukluklar oluyor. Anne, baba, eş, dost, diğer akrabalar, hüznü hissediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de güzel şeylerin olduğuna dikkati çeken Aydın, Kapıkule'deki park sistemini beğendiğini vurguladı. 

Geri dönüşleri devam ediyor

 

 

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