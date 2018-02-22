Geri çağrılan araçlar internette görülecek

Bu yönetmelikle piyasaya arz edilen yeni araçların ve otomotiv ürünlerinin ilgili teknik düzenlemelere ve güvenlik gereklerine uygun olup olmadığı denetlenerek, karayolu trafik güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca firmalar tarafından yürütülen ve bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilen gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin prosedür detaylı olarak tanımlandı. Bakanlığın ilgili birimleri, diğer ilgili Bakanlıklar, otomotiv sanayicileri, sivil toplum örgütleri ve birlikler olmak üzere sektörün tüm paydaşlarından alınan görüşlerle şekillenen yönetmelik kapsamında yeni düzenlemeler şöyle:

YENİLİKLER ŞÖYLE

* Üreticiler, geri çağırdığı araçların internet sayfasından sorgulanmasını sağlayacak alanların oluşturulması zorunlu hale getiriliyor,

* Yapılan ilan ve bildirimlere rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri için aracın trafikten geçici veya sürekli olarak men edilmesi veya periyodik muayenede kusurlu olarak değerlendirilmesi sağlanabilecek,

* Gönüllü geri çağırma faaliyetlerine konu olacak önlemler üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlık durumu gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak risk değerlendirme sonucuna göre sınıflandırılacak ve Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra ilgili firmalar tarafından uygulanacak.