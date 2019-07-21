Gereksiz MR'a iskonto önlemi

SAĞLIK kurumlarında gereksiz çekilen MR’ları (manyetik rezonans görüntüleme) önlemek için devletten “iskonto” önlemi geldi. Buna göre, bir sağlık kurumunda belli bir düzeyin üstünde MR çekilirse, kamunun bu MR çekimleri için ödeyeceği tutara iskonto uygulanacak. Normalde bu çekimler için yüzde 40 iskontolu ödeme yapılırken, belli bir rakamın üstündekilere yüzde 60’a yakın iskonto işleyecek. Böylece gereksiz MR çekimi iştahının azaltılması amaçlanıyor.

YENİ BAŞLADIK

Yeni uygulama, geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki yasa teklifi görüşmelerinde ortaya çıktı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, “Sağlık Bakanlığı yılların bakanlığı- veya eğitim ve araştırma hastanesinde ne kadar MR çekilir, ne kadar tomografi çekilir, ne kadar laboratuvar hizmeti olur, bunların bir istatistiği var. Bunlar üzerinden iskonto alabilmek için eşik değerler oluşturur. Bakın, biz MR’ları buradaki yatırımcıya SUT bedeli üzerinden ödüyoruz. Sadece SUT bedelinden değil, bunların vermiş olduğu ilk eşiğe kadar yüzde 40 iskonto alıyoruz, onun üzerinde çektirdiğimiz her şeyden 40+40 iskonto alıyoruz. 40+40 iskonto da 60’a yakın bir iskonto demek” sözleriyle anlattı. Eldemir, uygulamanın yeni başladığını söyledi

MÜCADELESİNİ VERDİM

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da, uygulamaya destek verdiğini belirterek, yıllarca bu işin mücadelesini verdiğini söyledi. Elvan, “Ben bunun mücadelesini bakanlığım döneminde de verdim bunun mücadelesini. Çünkü günde diyelim 20 MR çekilebiliyorsa, bir bakıyorsunuz bir hastanede 50 tane. Sen 20 MR’a normal ödenmesi gereken parayı ödersin; 20’nin üzerindeki 30 MR’a da bunun yüzde 10’unu ödersin, 15’ini ödersin. Tam tutar üzerinden ödemezsiniz. Bunu söylemiştim, hayata geçti” açıklamasını yaptı.

DÜNYA ŞAMPİYONU

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yılda yaklaşık 12.5 milyon MR, 15 milyon BT (bilgisayarlı tomografi), yaklaşık 28 milyon ultrasonografi çekiliyor. Rakamlara göre, Türkiye bu konuda dünya liderliğine oynuyor. Yataklı tedavi kurumlarında MR cihazı başına düşen görüntüleme sayısı 14 bin 992 olarak hesaplanıyor. OECD’de ise bu ortalama sadece 5 bin 125. Yataklı tedavi kurumlarında bin kişiye düşen MR çekim sayısı ortalaması 157 iken, OECD’de bu ortalama 67’de kalıyor. Yataklı tedavi kurumlarında BT cihazı başına düşen görüntüleme sayısı ise 12 bin 993 iken, OECD ortalaması 6 bin 890’u geçmiyor. Yataklı tedavi kurumlarında bin kişiye düşen BT görüntüleme sayısı da 188. OECD’de ise bu uygulamanın ortalaması 147.