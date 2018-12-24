Genel devlet açığının GSYH oranı yüzde eksi 2,8
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2,8 olarak gerçekleşti.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 ve 2017 yıllarına ait 'Devlet Hesapları' verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla yüzde eksi 1,1 ve eksi 2,8 olarak tahmin edildi.
Sosyal güvenlik kurumları sektörü hariç, diğer alt sektörler bu yıllarda açık verirken, genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı her iki yılda da yüzde 28,3 ile aynı düzeyde kaldı. Avrupa Birliği'ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA-2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht Kriterleri, 2016 ve 2017 yılları için yerine getirildi.
Genel devlet toplam harcamaları 2017 yılında 1 trilyon 61 milyar 533 milyon TL'ye ve GSYH içindeki payı ise yüzde 34,2'ye yükseldi. 975 milyar 474 milyon TL olan toplam gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 31,4'e düştü.
Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2017 yılında genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.
Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi
Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla yüzde 47,9'a ve yüzde 23'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 28,9'a geriledi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.
Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2017 yılında genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.
Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi
Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla yüzde 47,9'a ve yüzde 23'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 28,9'a geriledi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.
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