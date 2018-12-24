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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.12.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Genel devlet açığının GSYH oranı yüzde eksi 2,8

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Genel devlet açığının GSYH oranı yüzde eksi 2,8

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2,8 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK),  2016 ve 2017 yıllarına ait 'Devlet Hesapları' verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla yüzde eksi 1,1 ve eksi 2,8 olarak tahmin edildi.

Sosyal güvenlik kurumları sektörü hariç, diğer alt sektörler bu yıllarda açık verirken, genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı her iki yılda da yüzde 28,3 ile aynı düzeyde kaldı. Avrupa Birliği'ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA-2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht Kriterleri, 2016 ve 2017 yılları için yerine getirildi.

Genel devlet toplam harcamaları 2017 yılında 1 trilyon 61 milyar 533 milyon TL'ye ve GSYH içindeki payı ise yüzde 34,2'ye yükseldi. 975 milyar 474 milyon TL olan toplam gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 31,4'e düştü.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2017 yılında genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla yüzde 47,9'a ve yüzde 23'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 28,9'a geriledi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2017 yılında genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla yüzde 47,9'a ve yüzde 23'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 28,9'a geriledi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

 

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