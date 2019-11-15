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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
15.11.2019 - 17:24, Son GÃ¼ncelleme:

Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Hakkari ve Batman'a 56 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m

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Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Hakkari ve Batman'a 56 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Batman ve Hakkari'ye 56 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacak. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Batman Valisi Hulusi Åžahin ve Hakkari Valisi Ä°dris AkbÄ±yÄ±k ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda, iki ile genÃ§lik merkezleri, yÃ¼zme havuzlarÄ±, spor salonlarÄ±, futbol ve basketbol sahalarÄ±nÄ±n inÅŸa edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Batman Valisi Hulusi Åžahin, Hakkari Valisi Ä°dris AkbÄ±yÄ±k ve iki ilin ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ±yla bir araya geldi.ÂBakanlÄ±k merkez binada yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Batman ve Hakkari'ye genÃ§lik ve spor alanÄ±nda yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlar ele alÄ±ndÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan KasapoÄŸlu, "TÃ¼m imkanlarÄ±mÄ±zÄ± genÃ§lerimiz iÃ§in seferber edeceÄŸiz, ediyoruz da. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yatÄ±rÄ±m, her planlama genÃ§lerimiz iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§lerimiz bizim geleceÄŸimiz, umudumuz." ifadelerini kullandÄ±.

Son 18 yÄ±lda Ã¼lke genelinde tesisleÅŸme anlamÄ±nda bir devrime imza attÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken KasapoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu tesisleÅŸme hamlesinde en Ã¶nemli etmenin spordan gelen bir isim olan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸunu belirtmek isterim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶nderliÄŸinde son 18 yÄ±ldÄ±r hem genÃ§liÄŸimiz, hem de sporla ilgili devrim niteliÄŸinde yatÄ±rÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirdik. Hepsi gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye, gÃ¼Ã§lÃ¼ yarÄ±nlarÄ±mÄ±z, genÃ§lerimiz ve bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in."

BATMAN VE HAKKARÄ°'YE 64 TESÄ°S
AlÄ±nan karar gereÄŸi Batman ve Hakkari'ye 64 tesis inÅŸa edilecek. Batman il merkezi ve 4 ilÃ§esine, 2 adet aÃ§Ä±k yarÄ± olimpik yÃ¼zme havuzu, 5 adet sentetik Ã§im yÃ¼zeyli halÄ± saha, 9 adet Ã§ok amaÃ§lÄ± mini basketbol sahasÄ±, 3 adet prefabrik spor salonu ve 3 adet nizami sentetik Ã§im yÃ¼zeyli futbol sahasÄ± olmak Ã¼zere 22 tesis yapÄ±lacak.

Hakkari il merkezi ve 7 ilÃ§esine ise 4 adet yarÄ± olimpik yÃ¼zme havuzu, 3 adet genÃ§lik merkezi, 9 adet sentetik Ã§im yÃ¼zeyli halÄ± saha, 6 adet kapalÄ± sentetik Ã§im yÃ¼zeyli halÄ± saha, 2 adet nizami sentetik Ã§im yÃ¼zeyli futbol sahasÄ±, 3 adet spor salonu ve 15 adet Ã§ok amaÃ§lÄ± mini basketbol sahasÄ± inÅŸasÄ± planlanÄ±rken, tesis sayÄ±sÄ± da 42 olacak.Â 

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