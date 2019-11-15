GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Batman Valisi Hulusi Åžahin, Hakkari Valisi Ä°dris AkbÄ±yÄ±k ve iki ilin ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ±yla bir araya geldi.ÂBakanlÄ±k merkez binada yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Batman ve Hakkari'ye genÃ§lik ve spor alanÄ±nda yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlar ele alÄ±ndÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan KasapoÄŸlu, "TÃ¼m imkanlarÄ±mÄ±zÄ± genÃ§lerimiz iÃ§in seferber edeceÄŸiz, ediyoruz da. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yatÄ±rÄ±m, her planlama genÃ§lerimiz iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§lerimiz bizim geleceÄŸimiz, umudumuz." ifadelerini kullandÄ±.

Son 18 yÄ±lda Ã¼lke genelinde tesisleÅŸme anlamÄ±nda bir devrime imza attÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken KasapoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu tesisleÅŸme hamlesinde en Ã¶nemli etmenin spordan gelen bir isim olan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸunu belirtmek isterim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶nderliÄŸinde son 18 yÄ±ldÄ±r hem genÃ§liÄŸimiz, hem de sporla ilgili devrim niteliÄŸinde yatÄ±rÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirdik. Hepsi gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye, gÃ¼Ã§lÃ¼ yarÄ±nlarÄ±mÄ±z, genÃ§lerimiz ve bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in."



BATMAN VE HAKKARÄ°'YE 64 TESÄ°S

AlÄ±nan karar gereÄŸi Batman ve Hakkari'ye 64 tesis inÅŸa edilecek. Batman il merkezi ve 4 ilÃ§esine, 2 adet aÃ§Ä±k yarÄ± olimpik yÃ¼zme havuzu, 5 adet sentetik Ã§im yÃ¼zeyli halÄ± saha, 9 adet Ã§ok amaÃ§lÄ± mini basketbol sahasÄ±, 3 adet prefabrik spor salonu ve 3 adet nizami sentetik Ã§im yÃ¼zeyli futbol sahasÄ± olmak Ã¼zere 22 tesis yapÄ±lacak.

Hakkari il merkezi ve 7 ilÃ§esine ise 4 adet yarÄ± olimpik yÃ¼zme havuzu, 3 adet genÃ§lik merkezi, 9 adet sentetik Ã§im yÃ¼zeyli halÄ± saha, 6 adet kapalÄ± sentetik Ã§im yÃ¼zeyli halÄ± saha, 2 adet nizami sentetik Ã§im yÃ¼zeyli futbol sahasÄ±, 3 adet spor salonu ve 15 adet Ã§ok amaÃ§lÄ± mini basketbol sahasÄ± inÅŸasÄ± planlanÄ±rken, tesis sayÄ±sÄ± da 42 olacak.Â