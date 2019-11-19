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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığından Bursa'ya 85 milyon liralık yatırım

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Gençlik ve Spor Bakanlığından Bursa'ya 85 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Pek çok branşta hizmet verecek tesisleri Bursa'mızın hizmetine sunacağız. Protokolleri hızlı bir şekilde tamamlamanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa'ya 85 milyon liralık yatırım yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Bursa'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.
"Bugün günlerden Bursa" diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Bursa, bizim göz bebeği bir şehrimiz. Tarihi, iklimi, coğrafyası ve eşsiz insanlarıyla hakikaten Bursa'ya büyük bir sevgimiz, saygımız var." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Bursa'nın aynı zamanda bir spor şehri olduğunu vurgulayarak, "Spor tarihine baktığımızda Bursa'nın gücünü, etki alanını hepimiz biliyoruz. Bursa'dan çıkıp tüm dünyada kendini ispat eden, ülkemizi başarıyla temsil eden, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcuları da görmek mümkün. Sportif yatırımlarda Bursa söz konusu olunca daha hassas, gayretkar olmamız söz konusu." diye konuştu.

Bursa'yı geçen ay ziyaret ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nu dün rahmet ve minnetle andık. Naim Süleymanoğlu adına tesis ettiğimiz güzel bir salonumuzu sizlerle açtık. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden, heyecandan çok ayrı bir mutluluk duydum. Efsane sporcumuzun ismini taşıyan bu tesisin yarın ülkemizi yine gururla temsil edecek pek çok sporcuyu da yetiştireceğine inanıyorum. Sonrasında büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ettik. Hem büyükşehir belediyesi hem de ilçelerimizle ilgili konuları konuştuk. Bursa'nın yarınları adına, Bursa'nın gençleri, değerli insanları için neler yapabilirizi konuşma şansımız oldu."
Kasapoğlu, Bursa'nın yerel yönetimler ve meclisteki temsiliyeti açısından şanslı olduğunu dile getirerek, "Milletvekillerimiz, büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız buranın yarınları için heyecanla çabalayan arkadaşlarımız. Biz de bu gayretlere, samimiyete, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tıpki ülkemizin diğer illerinde, beldelerinde olduğu gibi aynı samimiyetle, heyecanla yaklaşma sorumluluğundayız. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla Bursa'nın değerli halkının her daim emrinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Protokollere ilişkin bilgi veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Pek çok branşta hizmet verecek tesisleri Bursa'mızın hizmetine sunacağız. Protokolleri hızlı bir şekilde tamamlamanın, bitirmenin gayreti içinde olacağız. Hazırlık sürecini hızlı tamamladık, inşa sürecini de çok hızlı, güzel bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Ondan sonraki süreçte yeni bir misyon bizleri bekliyor. Bu tesisleri limitli zamanlarda değil, haftanın her saati kullanabilecekleri şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Bakanlık olarak sporu tabana yayma politikamız var. Bu bağlamda yerel yönetimlerimizin bizler için çok önemli bir çalışma arkadaşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Yüzme bilmeyen kalmasın, 10 bin pota gibi pek çok projemizi hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizle yaygınlaştıracağız. İnanıyorum ki tüm projelerimizde Bursa
yine öncü, lider şehirlerimizinden biri olacak.”

AKTAŞ: "BURSA OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN TÜM VAZİFEYİ YAPACAĞIZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi bugün günlerden Bursa. Öncelikle saygıdeğer bakanıma, tüm belediye başkanlarım adına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Aktaş, "Gençlik merkezlerinden spor salonlarına, yüzme havuzlarından halı sahalara kadar çok sayıda gençlik ve spor projelerinin Bursa'ya kazandırılması noktasında iş birliği yapıyoruz. Bursa gerçekten önemli bir şehir. İnşallah, Türk Milli Takımı düzeyinde temsiliyetler ve beraberinde İstiklal Marşı'mızın okunması, bayrağımızın göndere çekilmesi noktasında Bursa olarak üzerimize düşen tüm vazifeyi yapacağız. Şehirdeki her bir ferdin sporla buluşması adına özel bir gayret sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protokoller kapsamında, Bursa il merkezi ve 14 ilçesine, 3 gençlik merkezi, 2 gençlik kampı, 10 sentetik çim yüzeyli halı saha, 9 amatör maçların yapıldığı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 spor kompleksi, 1 spor salonu, 1 tenis kortu, 1 atletizim salon pistinin yapımı, 6 tesisin bakım onarımı, 39 çok amaçlı mini basketbol sahası için KDV dahil 85 milyon lira tutarında yatırım yapılacak.

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