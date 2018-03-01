Gençlik aşısı!

TÜRKİYE’nin önde gelen mücevher markalarından Atasay’da gençleşme rüzgarı esiyor. “Tak Sana Yakışanı” temasıyla kampanya başlatan Atasay’da Cihan Kamer’den sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi Atasay Kamer, “Dünya değişiyor. Biz de gençleşiyoruz” dedi. Dubai’da bir AVM’de mağaza görüşmeleri yaparken, “Siz yeterince gençlere yönelik değilsiniz” eleştirisini aldıktan sonra “gençleşme” kararı aldıklarını anlatan Atasay Kamer, bu karar doğrultusunda hem logolarını hem mağaza ve tasarımlarında yenilenmeye ve gençleşmeye gittiklerini söyledi.

2 MİLYON DOLAR

2023 yılında toplam 500 mağaza sayısına ulaşmayı hedefleyen Atasay, 2018 yılında Türkiye’de 15, yurt dışında da 30 mağaza açacak. 3 yıl içinde mağazalardaki düzenden iletişim diline kadar her şeyi değişeceklerini de söyleyen Atasay Kamer, Atasay’ın gençleşme operasyonunu için 2 milyon dolarlık bütçe ayırdığını da aktardı. Dubai ve Irak’ta mağazaları olan Atasay, bu yıl Suudi Arabistan, Kuveyt’te 10, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de 20 mağaza açacak. Atasay Kamer, hedeflerinin Çin ve Hindistan’da mağaza açmak olduğunu da söylerken, 2018 yılı içinde yurt içi be yurt dışı mağazalarına toplam 47 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

GLOBALDE DE BÜYÜYOR

Atasay Kamer, fast-fashion (hızlı moda) tüketiminin mücevher sektöründe de yükselen grafiğine dikkat çekerken, şunları söyledi:

“Fast fashion trendi yükseliyor. Fast-fashion derken hızlı tüketilen moda ürünlerinden, iş süreçlerinin de son derece hızlandığı, üretim ile tüketim arasındaki sürenin görülmemiş derecede sürat kazandığı bir eğilimden bahsediyoruz. Biz de bir inovatif mücevherat sektörü oyuncusu ve aynı zamanda bir moda markası olarak fast-fashion trendine hızla uyum sağlıyoruz. Hem Türkiye’de hem globalde büyüyoruz.”

ONLİNE SATIŞ BÜYÜYOR

GLOBAL mücevherat sektöründe bir başka belirgin trendin de online satışlar alanındaki değişim olduğunu anlatan Atasay Kamer, Atasay’ın da online satışlarda 2017 yılında, bir önceki yıla göre tam yüzde 265 büyüme gerçekleştirdi bilgisini verdi.

KADINLARIN YILI OLACAK

ATASAY Kamer tüm dünyada feminen enerjinin yükseldiğini de anlattığı toplantıda, yeni reklam filmlerinin de özgüveni yüksek kadınlara seslendiğini, o yüzden de “Tak Sana Yakışanı” sloganını benimsediklerini anlattı. Kamer, “2018 yılında kadın söyleminin çok daha ön plana çıkacağı bir yıl olacağına inanıyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar çok önemli” diye konuştu.