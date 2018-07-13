Gençlere ‘Zekâ Küpü’ projesiyle destek
TURKCELL, ‘Zekâ Küpü’ projesiyle Anadolu’daki gençleri desteklemeye devam ediyor. 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin yeni durağı ise Ordu oldu.
Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü Ortaokulu öğrencilerinin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdiği teknoloji projeleri, Turkcell Zekâ Küpü sınıfıyla desteklendi.
ABD’nin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvası’nda Bilim Kahramanları Derneği’nin de desteğiyle Türkiye’yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Kökenli Ortaokulu’nun genç dâhileri, geleceğin teknolojilerini ‘Zekâ Küpü’ sınıfında geliştirecek.
Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Güler, “Önceliğimiz eğitim. Umudumuz bu köy gibi Türkiye’nin birçok farklı köyünden Nobel ödülü kazanacak yeni bilim insanlarının yetişmesi” dedi.
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