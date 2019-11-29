Gençlere yüksek BES desteği

Bireysel Emeklilik Sistemine (EBS) girecek gençleri devlet teşvik edecek. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre BES’teki mevcut devlet desteği yaşa göre farklılaşacak, gençlere diğer katılımcılardan farklı oranlarda destek verilecek. Emeklilik şirketleri ise yeni düzenlemenin gençleri tasarrufa teşvik edeceğini söylüyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Emeklilik Gözetim Merkezinin (EGM) ortaklaşa düzenledikleri BES toplantılarının yenisi İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak Garanti Emeklilik BBVA Genel Müdürü Burak Ali Göçer ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yücel Oğurlu katıldı.

YÜKSEK BİRİKİM YAPILABİLİR

Burak Ali Göçer, BES’e erken girmenin avantajlı olduğunu, yüksek miktarlarda birikime ulaşıldığını belirterek, “Bugün 20 yaşında biri sadece 200 lira sisteme yatırsa ve başka hiçbir katkı yapmasa; o, 200 lira 40 sene sonra 53 bin lira oluyor. Başka bir örnek daha vereyim, bugün 20 yaşında biri sisteme 200 lira ile girse 40 sene boyunca her ay 200 lira yatırsa -ki, gelir durumu ve yaş arttıkça ödenen katkının da artırılması gerekir- 56 yaşında 190 bin lira birikim oluyor. 20’li yaşlarda sisteme girildiğinde birikim tutarları çok büyük boyutlara ulaşıyor” dedi.

Bugün için en iyi tasarruf yolunun BES olduğunu ifade eden Göçer, burada da aslan payının hükümete düştüğünü, çünkü sistemi yüzde 25 katkıyla desteklediğini kaydetti. Göçer, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre BES’teki gençlere devlet desteğinin artırılacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teşvikleri biraz daha artırarak gençlerin sisteme gireceğini umuyoruz. Bugün BES’te 7 milyon katılımcımız var ve bunun sadece yüzde 5’i, 25 yaş altında. Tutar olarak da bakarsak, ortalama birikimleri 5 bin lira civarında; demek ki, toplam emeklilik fonunun yüzde 1.5’ine denk geliyor. Bu fotoğrafı görünce, ister istemez farklı teşviklerle gençleri buraya yönlendirme ihtiyacı doğdu. Teşvik miktarı ne olur derseniz, tespit etmek çok zor, çünkü yüzde 25 devlet desteğinin bile dünyada örneği yok.”

TASARRUF ALIŞKANLIĞI OLMALI

Prof. Dr. Yücel Oğurlu, genç yaşlarda küçük rakamlarla tasarrufa başlanması ileride ise daha büyük rakamlara ulaşılması gerektiğini belirterek, “Tasarruf önemli, israf da hayatın kaçınılmaz bir gerçeği ve önüne de geçemiyoruz. İsraftan kaçınmanın en doğru yolu tasarrufu alışkanlık haline getirmek” dedi.

Tasarruf bilincinin aileden başladığını, eğitim sisteminin de buna katkısı olacağını ifade eden Oğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel anlamda bilinçli bir genç kitlemiz var. Hayatı doğru kurgulayan, iyi tasarlayan, gerek eğitim hayatında gerekse de iş hayatında planlarını iyi yapan gençlerimiz var. Hatta bizlerden çok ileride bile olduklarını söyleyebilirim. Tasarruf konusuna gençlerimizin dikkatini çekmemiz lazım. Belki bu konuda kamu spotları olabilir, bilinci artıracak girişimler yapılabilir.”