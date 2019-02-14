Gençlere 2 milyon TL’lik fırsat

GEÇEN yıl yarım milyondan fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalleri arasında yer almayı başaran TEKNOFEST, 2019 yılı hazırlıklarına başladı. Demirören Medya Grubu’nun sponsorları arasında yer aldığı TEKNOFEST 2019, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Festivalde 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleşecek. Kazanan takımları toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödülün beklemesi dikkat çeken detaylar arasında. Bu yıl düzenlenecek festivalde 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.



TEKNOFEST 2019’un tanıtım toplantısında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, amaçlarının yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak olduğunu ifade ederek, “Teknoloji yarışmalarına katılacak gençlerin üretecekleri somut projelerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye’nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve milli teknoloji hamlesinin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir. TEKNOFEST ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiyesini kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum” dedi.





YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST yarışmalarının binlerce gencin yetişmesine imkan sağladığını, gençlerin yarışmalarla takım çalışması içinde işbirliği kültürü ve yenilikçi çözümlerle zorlukların üstesinden gelme deneyimini kazandıklarını dile getirdi. Geçen yıl gerçekleşen ve bu yıl yapılacak festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, “TEKNOFEST binlerce dakika görsel habere dönüştü. Hava araçları 365 kez sorti yaptı, 200 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiler. TEKNOFEST’e ait her şey dünyada 360 milyondan fazla kişiye erişti. Bütün bunlar bize büyük heyecan verdi. Bu yıl bu rakamları katlayarak arttıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise TEKNOFEST’in gençleri bir heyecana sürüklediğini söyledi. TEKNOFEST’in özgünlüğüne işaret eden Demir, “Bu modelin Türkiye’nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da bütün destekleri vermesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. Demir, TEKNOFEST’ten ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini göreceklerini belirterek, “Bu ekilen tohumlar, bu faaliyetlerle oluşturulan fidanlar yetişmeli, büyümeli. Devletin burada en önemli görevi yol açmak. Yol açtıktan sonra ‘enerji’, ‘istek’, ‘gayret’ orada. Bu gayretler ülkemizi layık olduğu yere götürecektir” dedi. Konuşmacılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da festivalin, dünyada birinciliğe yükseleceğini beklediklerini belirtti.





BAŞVURULAR SÜRÜYOR

BU yılki festivalde 19 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek.Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak. Düzenlenecek yarışmalar şu şekilde: Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zekâ Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve TakeOff yarışmaları.





YARIŞMALARA BÜYÜK DESTEK VAR

TEKNOFEST’in toplantısında aralarında Demirören Medya Grubu adına Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın da olduğu çok sayıda basın mensubu ile geçen yıl düzenlenen yarışmalarda derece yapan gençler de yer aldı. TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Genel Kurmay, Havelsan, Gençlik ve Spor, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma, Ulaştırma bakanlıkları, Savunma Sanayii, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu destek veriyor.