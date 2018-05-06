Gençler birikime inanıyor
Anadolu Hayat Emeklilik’in gençlerin geleceğini güvence altına alan ve onlar için özel olarak hayata geçirilen Genç Emeklilik Planı, 100 bin katılımcıya ulaştı.
Geleceğini şansa bırakmak istemeyen gençlerin tercihi olan Genç Emeklilik Planı, 18-25 yaş arasındaki katılımcılara özel olarak sunuluyor.
Anadolu Hayat Emeklilik’in gençler arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, gençlerin gelecek kaygısı duyduğunu ve kısa vadede rahat bir hayat yaşayabilmek, isteklerini gerçekleştirebilecek parayı biriktirebilmek için şimdiden birikim yapmanın önemine inandıklarını söyledi.
Erkan şöyle devam etti:
“Ancak gençlere göre birikim yapmak anı yaşamanın önüne geçiyor. BES’in düzenli ve küçük tutarlarla hem anı yaşayabilecekleri hem de birikim yapabilecekleri bir sistem olduğunu anlatmalıyız.”
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