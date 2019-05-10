Genç Türkler damga vurdu

TEKNOLOJİ devi Google’ın en büyük etkinliği Google I/O tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin ilk gününde yapay zekâ, sesli asistan ve Andorid işletim sistemindeki yenilikler ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. İkinci günde ise bir yandan deneyim alanında bu teknolojiler anlatılmaya devam ederken, dikkatimizi çeken başka bir konu daha oldu. Bu konu Türk yazılımcılar. Google I/O’ya davet edilen geliştiricilerin sayısı bakımından Türkiye, ABD’den sonra ikinci oldu. Google Geliştirici Grubu’ndan (Google Developers Group-GDG) kapsamında Türkiye’de 40 yazılımcı teknoloji devi tarafından etkinliğe davet edildi. Başka bir deyişle Türk yazılımcılar ve geliştiriciler Google I/O’ya damga vurdu. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Urfa, Antalya, Sivas ve Edirne başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki genç yazılımcılar, Silikon Vadisi’ne geldi. Biz de katılan yetenekli geliştiricilerle bir araya geldik ve onların neler yaptıklarını ve hayallerini dinledik.

GOOGLE GELİŞTİRİCİ GRUBU NEDİR?

TÜRKİYE’de şu anda 15 şehirde aktif olan Google Geliştirici Grubu, herkese açık, gönüllü, yeni teknolojilerle uğraşmayı, Google teknolojileriyle ilgili deneyimlerini paylaşmayı seven bir teknoloji meraklısı topluluğu. Bu topluluktakiler, Android uygulama altyapısı, Google Chrome platformları, Google Maps, Google Asistant ve YouTube başta olmak üzere Google servisleri üzerinden yeni fikirler üretiyor. Kodlama yarışmaları ve festivallerle teknoloji girişimcilerinin potansiyellerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

En genç üye

- Toprak Koç 18 yaşında ve en geç GDG üyesi. Ankara’da organizatör grupta yer alıyor. Koç, şunları ifade ediyor: “Türkiye’deki girişimciler artık kendi potansiyellerinin farkına varıp, şirket kuruyorlar. Biz de onlara duymadıkları teknolojileri düzenlediğimiz etkinliklerle anlatıyoruz. Türkiye’deki geliştiricileri işinin ehli yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle bir kıvılcımı ateşliyoruz.”

Büyük gelişim var

- Gizem Ünlü Antalya ekibinden. 23 yaşında. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar mühendisliğinde okuyan Ünlü, “Antalya’da Woman Tech Makers lideriyim. GDG ile yeni nesil teknoloji altyapılarıyla tanışıyoruz. Hem sektördekilere hem de çalışanlara bu yeni teknolojileri anlatıyoruz. Şu anda büyük bir gelişim var. İnsanlar potansiyellerinin bu kadar farkında değildiler. Şimdi ise hayallerini hayata ne kadar kolay geçirebileceklerini görüyorlar” dedi.

Sivas dikkat çekti

- Ayşegül Kübra Kuzucu, 23 yaşunda ve Sivas’tan Google I/O’ya geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okuyan Kurucu, “Küçük veya büyük yaş farketmiyor. Her yaştaki meraklıya dokunmaya çalışıyoruz. Hackathonlar düzenliyoruz ve toplantılar yapıyoruz. Katılımcılara yeni nesil teknolojileri anlatıyoruz. Sivas’ta büyük bir ilgiyle karşılanıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklere olan katılım 3 yılda ikiye katladı” diye konuştu.

Kodlamanın yaşı yok

- 24 yaşındaki Merve Hancıoğlu, Urfa’da yaşıyor. Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendsiliği’nden mezun. Urfa ve çevre şehirlerdekilere Google teknolojilerini anlattıklarını belirten Hancıoğlu, şunları söyledi: “Bir projenin başlangıcından bitişine kadar tüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Sadece gençlerin yoğun ilgisi yok. Aynı zamanda 44 yaşında bir meraklı gelip girişim fikrini hayata geçirmek için bizden bilgi alıyor.”

Sesli asistanı anlatıyor

- Yüksel Tolun Kırıkkale’de yaşıyor ve 23 yaşında. Şu anda aktif olarak avukatlık yapan Tolun, “Avukatlıktan önce ilkokuldan beri web platformlarına meraklıydım. Üniversitede GDG ile tanıştım. 2018 yılında aktif olarak görev aldım. Deneysel teknolojileri merak ediyordum. Google Asistant’ın üzerine odaklandım. Şu ana kadar 15 şehirde 20’nin üzerinde düzenlenen etkinlikte Asistant’ı anlattım. Artık sesli asistanlar sadece komut algılamıyor, sesten öte deneyimler sunmaya başlıyor” dedi.

Ufuk açmaya çalışıyoruz

- Dilruba Yücesoy, İstanbul’dan Silikon Vadisi’ne geldi. Teknoloji alanında okulların eğitimler verdiğini ancak bunların çok da faydalı olmadığını belirten Yücesoy, “Tek düze eğitimler veriliyor ve bundan çok da yararlanılmıyor. Bunlar yaşanmasın diye GDG ile hareket ediyoruz. Yeni ufuk açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Urfa’da ilk hackathon’u düzenledi

- 21 yaşındaki Mustafa Türkmen Urfa’da yaşıyor. Urfa’da teknolojiyi seven çok kişi olduğunu anlatan Türkmen, şunları anlattı: “Maalesef yeterli imkan yok. Biz imkan yaratmak istedik. 250 kişiyi topladık. Tüm alanlardan bir araya getirdik. Urfa’yı teknolojik bir şehir hakline getirmek istiyoruz. Şehrin ilk hackathonu’nu düzenledik. Adı da, ‘tarihinden sıfır noktasında teknolojinin sonsuzluğuna’ oldu.”