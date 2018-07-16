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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Genç işsizlik 23 ayın en düşük seviyesinde

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Genç işsizlik 23 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'de genç işsizlik oranı nisanda yüzde 16,9 ile son 23 ayın en düşük seviyesine gerilerken, söz konusu oranla Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi ortalamalarına yakın bir performans yakalandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgiye göre, nisanda işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9 olarak belirlendi. Söz konusu rakamla genç işsizlik oranında 23 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016'da yüzde 17,4 seviyesindeydi. 

Bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 24,6'dan yüzde 22'ye, erkeklerde yüzde 17,2'den yüzde 14,1'e geriledi. 

Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 21,3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran geçen
yılın aynı döneminde yüzde 22,1 düzeyindeydi. Söz konusu gruptaki kadınların  oranı yüzde 30,6, erkeklerin oranı yüzde 12,4 olarak sıralandı. 

TÜRKİYE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI 

Genç işsizliğin Avro Bölgesi ortalamasına yakın gerçekleştiği Türkiye, aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı. 

Türkiye'de 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 16,9 olarak belirlenirken, söz konusu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti. 

Malta, yüzde 5,3 ile genç işsizliğin nisanda en düşük hesaplandığı ülke olurken, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya yüzde 6,2 ile bu ülkeyi takip etti. Kıtada genç işsizliğin düşük olduğu diğer ülkeler ise yüzde 6,3 ile İzlanda, yüzde 6,8 ile Estonya ve yüzde 6,9 ile Hollanda olarak sıralandı. 

Ekonomik krizin izlerini taşıyan Yunanistan en son açıklanan yüzde 42,3'lük genç işsizlik oranıyla zirvede olmaya devam ederken, bu ülkeyi yüzde 34,2 ile İspanya, yüzde 32,8 ile İtalya izledi. 

Bu oran bölgenin önemli ülkelerinden Fransa'da yüzde 20,7, Portekiz'de yüzde 20,6, Finlandiya'da yüzde 18,5, Slovakya'da yüzde 17,6 olarak kayıtlara geçti.

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