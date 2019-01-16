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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Genç işsizliği ile mücadele edilecek

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Genç işsizliği ile mücadele edilecek

TÜRKONFED, Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Worth Projesi’nde, rapor ve eğitim içeriklerini tamamladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) genel koordinasyonunda, Erasmus+ programı desteği ile Şubat 2017 tarihinde hayata geçirilen Uzun Dönemli İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması - WORTH Projesi’nin (Youth Employment at the Work Life Through Long Term Employability Skills) kapanış toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Genç işsizliği ile mücadele etmek, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak, sahip olmaları gereken beceri ve yetkinliği artırmak için yürütülen programa Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hatice Tuğsavul, Genç Başarı Vakfı Türkiye Başkanı Çelik Ören, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Savcı katıldı.

Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ile Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Serkan Yeşilyurt; proje çıktıları, içerik hazırlıkları ve E-öğrenme platformu başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Gençlere ve işverenlere, genç çalışan ihtiyaçlarına yönelik duyduğu ve sahip olması gereken becerilerin sorulduğu anket çalışmalarıyla birlikte hazırlanan raporda, mevcut durum analizine de yer verildi. Proje paydaşı olan 5 ülkede gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda eğitim programları oluşturuldu ve beceri setleri hazırlandı. Proje kapsamında uzaktan eğitim platformu kapsamında online eğitimler de gerçekleştirildi. Proje kapsamında liderlik, risk yönetimi, kendine güven, iletişim, sunum teknikleri ve yazım, etkili yabancı dil kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, planlama ve karar alma gibi eğitim içerikleri belirlendi. 24 aylık projenin final toplantısıyla birlikte TÜRKONFED, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ile ortaya konan tespit ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.

"İŞ PİYASASININ İHTİYAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ, GENÇLERİN GELECEK HAYALLERİ İLE ÖRTÜŞMELİ"

Proje kapsamındaki tüm ülkelerin, “gençlerde istihdam becerilerinin geliştirilmesi ve genç işsizliğine uzun dönemli çözümler bulabilmek” ortak amaçlarına odaklandığını vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Savcı, "Bu projeyle, sürdürülebilir bir ekonominin inşasına ve geleceğimizin garantisi gençlerimizin kendi elleriyle kuracakları çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Proje çıktılarında genel olarak ortaya çıkan bir tespiti iş dünyası içinden gelen biri olarak paylaşmak istiyorum" ifadesini kullanan Savcı, "Günümüzde iş piyasasının ihtiyaçları ve önceliklerinin, gençlerin gelecek hayalleri ve beklentileriyle örtüşmesi gerekliliği öne çıkıyor. Özellikle uzun süreli işlerde bariyer olarak görülen profesyonel ve sosyal beceriler alanında bu örtüşme; işgücü ve şirket verimliliği ile ülke ekonomilerine pozitif katkı sağlıyor" diye konuştu.

"BİZLER GENÇLERİMİZİ İŞ YAŞAMINA HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Genç Başarı Vakfı Türkiye Başkanı Çelik Ören ise Worth Projesi’nin Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Günümüzde istihdamın önemli bir ağırlığını elinde bulunduran KOBİ’lerin bile henüz maalesef geleceğin mesleklerine hazır olmadıkları bir üretim ekonomisinin içindeyken, bizler gençlerimizi iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktada gençleri meslekler özelinde değil, çağı yakalayabilecek ve çağın devinimine hızla ayak uydurabilecek yetkinliklerle donatmalıyız” dedi.

Çelik, proje ile gençlere web tabanlı portal ile istedikleri yerden kendilerini geliştirebilecekleri; sunum tekniklerinden, risk alma becerilerine, bilişim teknolojilerinden, iş İngilizcesine kadar çok sayıda spesifik alanda bilgi sağlayacak modüller tasarladıklarını kaydetti.

"GİRİŞİMCİLİKTEN STEM VE GENÇ İŞSİZLİĞİNE, FARKINDALIK OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık ise şöyle konuştu, yeni bir dünyanın kurulduğuna şahitlik ettiğimiz bir dönemden geçtiğimizi belirterek, “TÜRKONFED olarak bu dönüşümü, ekonomiden sosyal ve kültürel hayata kadar kodlarıyla yeniden yazmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu değişimi gerçekleştirecek en önemli gücün de ‘gençlik ve eğitim’ olduğu düşünüyoruz” dedi.

21'nci yüzyıl dünyasının gerçeklerine uygun, bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlere analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, işbirliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen becerileri zaman kaybetmeden kazandırmak gerektiğini vurgulayan Kayacık, "İşte bu amaçla TÜRKONFED olarak çok paydaşlı ve çok katılımlı işbirlikleri ile sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da projeler gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

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