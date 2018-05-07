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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.05.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Genç girişimci ekmeğini "hindi palazı"ndan kazanıyor

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Genç girişimci ekmeğini "hindi palazı"ndan kazanıyor

Diyarbakır'da bir genç girişimci, kurduğu tesis sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki besicilerin hindi palazı ihtiyacını gideriyor.

Diyarbakır'da baba mesleği hindi besiciliği yapan 29 yaşındaki Mehmet Müslüm Atmaca, kırsalda genelde gelir elde etmek amacıyla hindi yetiştiriciliği yapan dar gelirli ailelerin daha önce Balıkesir, Bolu ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerden temin ettiği hindi palazının yörede üretilmesi için tesis kurmaya karar verdi. 

YILLIK 4 MİLYON 800 BİN KAPASİTELİ 

Çalışmaları sonucunda yaklaşık 5 milyon lira yatırımla Sur ilçesinde yıllık 4 milyon 800 bin kapasiteli tesis kuran Atmaca, ilk etapta aylık 20 bin hindi yavrusu üretimine başladı. Kısa sürede hindi palazı üretimini yıllık 1 milyon 200 bine çıkaran Atmaca, gelecek yıl Ortadoğu ülkelerine ihracatı hedefliyor. 
Atmaca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hindi yetiştiriciliğinin yoğun olması dolayısıyla işletmeyi kurduğunu söyledi. 

Talebin artması durumunda üretim arttıracak kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Atmaca, "Doğu ve Güneydoğu'daki bütün illere gönderiyoruz ancak en çok Diyarbakır ve Hakkari'ye satış yapıyoruz. Bunun yanı sıra Mersin, Adana ve Hatay'daki üreticilerin siparişlerini de karşılıyoruz. Gelecek yıl inşallah ihracata da başlayacağız. İhracat için gerekli hazırlığımızı yaptık." diye konuştu. 

 "SAĞLIKLI ŞEKİLDE KÜMESLERE TESLİM EDİYORUZ" 

Bölgede uygun şartlara sahip olmayan ve "merdiven altı" olarak tabir edilen mekanlarda üretilen hindi palazı ile batı illerinden uzun yolculuğun ardından getirilen hindi yavrularında büyük oranda kayıp yaşandığını, bu nedenle de yöredeki besicilerin zarar ettiğini işaret eden Atmaca, şöyle devam etti: 
"Bizden önce merdiven altı yapılan üretimden dolayı hindici üreticilerinden büyük zarar edenler oldu çünkü üretilen yavruların hiçbiri sağlık işlemine tabi tutulmadan yetiştiriciye teslim ediliyor. Bizden alınan hindi palazlarının hepsi sağlık sertifikalıdır, tamanının kontrollü ve aşısı yapılıyor.

Nakliyesini de biz gerçekleştiriyoruz, bu sayede sağlıklı şekilde kümeslere teslim ediyoruz." 

 70 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI 

15 günlük hindi palazını 13 liradan satışa sunduklarını ifade eden Atmaca, "Hindicilik doğru yapıldığı sürece karlı bir iştir fakat besi sürecini iyi takip etmek gerekiyor. 15 günlük yavruyu 13 liraya alıp 6 ay besleyip dişisini 70-130 liraya, erkek hindiyi ise 150-220 liraya satıyorlar. Bu şekilde hindi yetiştiriciliği bölge ekonomisine çok önemli bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı. 

Atmaca, yaklaşık 70 kişinin istihdam edildiği tesiste hindi besiciliği yapmak için çalıştığını vurgulayarak, "İlk etapta kuluçkahane olarak başladığımız işletmeyi büyütmeye karar verdik. Oluşturduğumuz besi kümesinde de hindi besiciliği yapacağız. Daha sonra kesimhane ve satış bölümü kurmayı düşünüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamının hindi palazı ihtiyacını karşılıyoruz." dedi. 

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